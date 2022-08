To może skończyć się źle... bardzo źle, chińska marynarka zagra na nerwach Tajwanowi

Chiny pokazały się z bardzo, ale to bardzo złej strony w ostatnich dniach. Nie mamy nawet na myśli tego, że świat wspomina o tym państwie w negatywnym świetle, ale też przez fakt, że rozegrały tę sytuację w paskudny sposób. Finalnie Chiny wyszły na kraj, który potrafi zwłaszcza grozić i straszyć, co zresztą kontynuował, bo chińska marynarka zagra na nerwach Tajwanowi.

Skutki wizyty Pelosi – Chińska marynarka zagra na nerwach Tajwanowi

Jak zapewne wiecie, Chinom nie było w smak, że 2 sierpnia 2022 roku Tajwan odwiedziła marszałek Izby Reprezentantów USA Nancy Pelosi. Wylądowanie miało miejsce pomimo ostrzeżeń Chin, ale państwo i tak musiało czuć respekt przed USA, bo samolot eskortowało koło 40 amerykańskich odrzutowców aż do momentu jego przybycia. Trudno się temu dziwić, bo finalnie wizyta była postrzegana jako znak wsparcia dla Tajwanu i dlatego Chiny zagroziły odwetem w związku z wizytą.

Marynarka Wojenna Armii Ludowo-Wyzwoleńczej ogłosiła w związku z tym obszary ćwiczeń wokół Tajwanu (przypominamy, że to kraj na wyspie graniczącej na zachód z Chinami). Poza tym państwo postawiło swoją armię w stan gotowości i utrzymywało w wysokiej gotowości swoje myśliwce, a co najbardziej przerażające, rozmieściły siły desantowe na wybrzeżu Fujian, które jest najbliższym regionem Chin do Tajwanu.

Wśród tych działań, najbardziej znaczącym posunięciem Chin było jednak ogłoszenie obszarów ćwiczeń otaczających całą wyspę. Tyczy się to pięciu obszarów, które akurat pokrywają się z wodami terytorialnymi Tajwanu i które obejmą nawet ćwiczenia strzelania. Pekin z kolei uważa te ćwiczenia wojskowe za konieczne w odwecie za dopuszczenie do wizyty wizytę Pelosi na Tajwanie. W oczach chińskich wojskowych mają nawet tak wysoką wagę, że w praktyce wręcz pomogą w zachowaniu suwerenności narodowej i integralności terytorialnej.

W odpowiedzi tajwański rząd również wykazał reakcję na planowane przez Chiny ćwiczenia wojskowe. Na dodatek oskarżył te ćwiczenia o naruszenie suwerenności Tajwanu i złamanie prawa międzynarodowego, ponieważ wyznaczone obszary albo wkraczają na wody terytorialne Tajwanu, albo są bardzo blisko nich.