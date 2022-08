Egzoszkielety i symulatory nowej generacji, czyli nieodzowny element żołnierzy przyszłości

Świat, w którym największe potęgi militarne mają w swoich szeregach cyberżołnierzy ze wszczepami, będzie bardzo, ale to bardzo dziwacznym światem. Zanim to jednak nastąpi, doczekamy się świata, w którym to egzoszkielety i symulatory nowej generacji będą arcyważnym elementem w szkoleniu oraz wyposażaniu „żołnierzy przyszłości”.

Co widzicie, myśląc o żołnierzu przyszłości? Wbrew pozorom, jedna z najważniejszych jego cech sprowadzi się do samego szkolenia

Nawet najnowocześniejszy sprzęt nie zrobi z byle kogo żołnierza. Szkolenie, ćwiczenia i nawet mentalne przygotowanie, to równie ważny element „wyposażenia” wysyłanego na misję oddziału, jak podręczny dron rozpoznawczy, zestaw granatów taktycznych i broń palna. Już teraz dba się o to zarówno w środowisku rzeczywistym, jak i cyfrowym, wykorzystując różne symulatory, które do pewnego stopnia przypominają nawet gry komputerowe. Jednak w przyszłości ich stan będzie zupełnie inny.

Wszystko tak naprawdę zależy od tego, jak bardzo rozwinie się zarówno sfera interfejsów człowiek-komputer, jak i neuroinżynieria, dzięki której immersja wejdzie na zupełnie nowy poziom. Z czasem może to dojść do momentu, w którym żołnierz wchodzący do wirtualnego świata będzie czuł się tak, jakby rzeczywiście w nim był, a obecnie stosowane gogle wirtualne (VR) będą tylko wierzchołkiem góry lodowej obok systemów haptycznych i potencjalnie nawet wszczepów, oddziałujących bezpośrednio na mózgi „graczy”.

Dzięki temu żołnierze będą ćwiczyć nie tylko formacje, obsługę sprzętu i współprace, ale też będą przygotowywani w wymiarze psychicznym i emocjonalnym. Te kwestie bada się zresztą już teraz, jako że wojskowi mają dostęp do sprzętu, które jest w stanie śledzić aktywność mózgu podczas symulowanego szkolenia i wyciągać na podstawie tego stosowne wnioski.

Oprócz rewolucji w szkoleniu, żołnierzy przyszłości dostanie też całą masę technologicznych sprzętów. Z części z nich skorzysta (nowoczesnej optyki, zestawów słuchawkowych), a z części nie będzie nawet zdawał sobie sprawy (dziesiątek nowych czujników, budujących obraz pola bitwy). Co jednak najważniejsze, najpewniej każdy „specjals” (żołnierz sił specjalnych) doczeka się stosownego egzoszkieletu, czyli kombinezonu wspomagającego, który będzie wygodny, a przy tym znacząco zwiększy możliwości motoryczne swojego użytkownika. Przykład? Rozwinięta wersja egzoszkieletu ONYX Lockheed Martina.