Elektryczny Mercedes ulepszony do ideału. Brabus stworzył najbardziej aerodynamiczny samochód drogowy

W połowie sierpnia przetestowaliśmy dla Was “wzorowe auto elektryczne” w postaci Mercedesa EQS 450+, które może i jest imponujące, ale nie idealne. Tyczy się to zwłaszcza jego profilu aerodynamicznego, co potwierdził niemiecki tuner Brabus. Ten wziął bowiem na warsztat EQS 450+ i potwierdził, że można jeszcze bardziej obniżyć opór, jaki ten BEV stawia wiatrowi. Tak oto powstał najbardziej aerodynamiczny samochód drogowy.

Mercedes EQS 450+ stał się najbardziej aerodynamicznym samochodem po wizycie u Brabus

Flagowy pojazd elektryczny Mercedesa, EQS 450+ został właśnie stuningowany przez tunera Brabus z Niemczech, który sprawił, że model ten stał się pojazdem o największym współczynniku oporu powietrza (Cd 0,18). Pozornie nie jest to aż tak wielki spadek, bo oryginał cechował się oporem rzędu Cd 0,2, ale w rzeczywistości nawet jedna setna część tej wartości wpływa znacząco na możliwości samochodu w trasie.

Tak naprawdę oryginalny EQS 450+ doczekał się miana najbardziej aerodynamicznego samochodu produkcyjnego, ale najwyraźniej specjaliści Mercedesa pominęli kilka szczegółów. Brabus wykorzystał to, stosując swój aerodynamiczny zestaw paneli, który po rozległych testach w tunelu aerodynamicznym, został dopieszczony do perfekcji i zapewnił temu Mercedesowi jeszcze bardziej opływowy kształt.

Nie oznacza to jednak, że EQS 450+ został pozbawiony charakteru. Wręcz przeciwnie, o co zadbało wykończenie Signature Black i elementy (progi boczne, zderzaki, dyfuzor i spojler) z włókna węglowego, a przede wszystkim 20- lub 22-calowe felgi. Brabus nie zmieniał układu napędowego, ale obniżył podwozie o 15 mm z przodu i 20 mm z tyłu, modyfikując zawieszenie pneumatyczne, co znacząco ulepszyło to, jak samochód trzyma się drogi na zakrętach.

Czysto teoretycznie 120 kWh akumulator EQS 450+ po tych modyfikacjach powinien pozwalać na przejechanie nie 563, a 840 kilometrów na jednym ładowaniu (via Interesting Engineering). To tylko potwierdza ogromną rolę profilu aerodynamicznego w elektrycznych samochodach.