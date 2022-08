Porsche wierzy w wodór. Niedawna symulacja na torze Nurburgring to potwierdza

Trudno powiedzieć, czy w walce między wodorem a akumulatorami ludzkość kiedyś wyłoni zwycięzcę. Tak się bowiem składa, że przynajmniej w transporcie te dwie formy źródeł energii idealnie się obecnie dopełniają, jako że energia generowana z ogniwa paliwowego trafia albo bezpośrednio do silników elektrycznych, albo pokładowego, odpowiednio niewielkiego akumulatora, który jest mały w trosce o ogólną wagę pojazdu. Ma to swoje zalety i wady, dlatego dobrze jest słyszeć, że nawet Porsche wierzy w wodór, czego przejawem była niedawna symulacja.

Symulacja jazdy po Nurburgring sprawiła, że od pewnego czasu zapewne Porsche wierzy w wodór bardziej, niż wcześniej

Jeden kilogram wodoru dostarcza tyle samo energii, co 2,8 kg benzyny, a z takim stosunkiem energetycznym trudno się kłócić co do tego, że wodór to paliwo przyszłości. Problem? Benzynę mamy na wyciągnięcie ręki, a jej produkcja, ze względu na rozwój przemysłu ropnego, jest znacznie tańsza w porównaniu do np. elektrolizy wody z celem uzyskania wodoru, ale to przeszkody, na które rozwój technologii prędzej czy później znajdzie rozwiązanie.

Przy trwających pracach nad akumulatorami i wodorem ciężko wskazać to, co w przyszłości będzie powszechniejsze, więc to dobrze, że niektóre firmy traktują oba źródła energii, jako potencjalne game-changery w motoryzacji. Porsche zmierza ku tej przyszłości i w tym celu niedawno zakończyło wirtualny test silnika zasilanego wodorem.

W praktyce objęło to symulację jazdy dużego luksusowego, 2650-kilogramowego samochodu po torze Nurburgring z wodorowym układem napędowym, którego zaprojektowano, bazując na 4,4-litrowym silniku V8 ze stosownymi modyfikacjami. Wynik wskazał, że tak napędzany samochód pokonałby tor w 8 minut i 20,2 sekundy, rozpędzając się w pewnym momencie do 261 kilometrów na godzinę.

W tym teście Porsche odkryło, że zastosowane turbosprężarki muszą dostarczać dwa razy więcej masy powietrza, co ze względu na niższe temperatury spalin jest niemożliwe bez zastosowania turbosprężarek wspomaganych elektronicznie. Ponadto wnioski wskazały, że silnik wodorowy wytwarzałby około 590 koni mechanicznych, co stawia go na poziomie silnika benzynowego. Sam koszt i skomplikowanie są wyższe, ale znów brak systemu oczyszczania spalin równoważy te kwestie.