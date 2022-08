Chiny wyprzedziły wszystkich! Nagranie ukazuje, jakie nietypowe taksówki pojawiły się na ulicach miasta

Dwa chińskie miasta wydały pozwolenie, aby na ich ulicach pojawiły się pierwsze autonomiczne taksówki bez kierowców. Władze Wuhan i Chongqing udzieliły tego tytułu narodowemu gigantowi technologicznemu Baidu. Opublikowane zostało nagranie ukazujące, jak wygląda taka jazda nietypową taksówką.

Technologiczny gigant Baidu pochwalił się w specjalnym komunikacie prasowym, że otrzymał pozwolenie na uruchomienie floty pojazdów autonomicznych, które będą służyć jako taksówki. W porównaniu do innych samochodów tutaj pojazd będzie kierowany bez obecności prowadzącego.

Pomimo różnych wyników badań bezpieczeństwa takich pojazdów autonomicznych już w kilku miejscach na świecie funkcjonują takie systemy. Teraz do światowej elity dołączają chińskie metropolie Wuhan i Chongqing.

Jak jeżdżą autonomiczne taksówki bez kierowców?

Baidu od 2017 roku pracuje nad udoskonalaniem technologii. Posiada on ogromny zestaw danych na temat zachowań kierowców, które były podstawą do zbudowania systemu w słynnych taksówkach.

Czytaj też: Transport lotniczy nie będzie już taki sam. Oto powietrzna taksówka, którą polecieć będzie mógł każdy

Ponadto firma nieustannie działa nad generacją samochodów Apollo Go, w których kierowca praktycznie nie musi kręcić kierownicą, ponieważ pojazd większość rzeczy wykonuje na niego.

Flota pięciu taksówek na terenie Wuhan będzie kursować w godzinach 9-17 i jedynie na obszarze strefy gospodarczej o powierzchni 13 km2. W Chongqing na dwukrotnie większym terytorium pojazdy można zamawiać od 9.30 do 16.30.

Czytaj też: Pierwsze latające taksówki SkyDrive pojawią się na rynku w 2024 roku

Co ważne, samochody są wyposażone w szereg kamer, radar i w technologię typu V2X (vehicle to everything). Auto jest w stanie zbierać informacje z otoczenia, a nawet być kierowane zdalnie przez człowieka nie siedzącego w środku.

Ambitny pomysł Chińczyków pokazuje, jak bardzo poważnie kraj podchodzi do rozwoju technologicznego. W ten sposób na pewno zaznaczy swoją obecność wśród światowych pionierów autonomicznych technologii.