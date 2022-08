Erupcja wulkanu Hunga Tonga była naprawdę potężna. Jak wypada w zestawieniu z wybuchami jądrowymi?

Erupcja podwodnego wulkanu w pobliżu wysp Tonga doprowadziła do wystąpienia potężnego tsunami, a naukowcy – chcąc wykazać skalę tego, jak wiele energii zostało wtedy uwolnione – stworzyli osobliwe zestawienie.

W ten sposób doszli do wniosku, że za sprawą erupcji wulkanu Hunga Tonga wyemitowano więcej energii niż w związku z najpotężniejszym wybuchem jądrowym w historii. Chodzi rzecz jasna o detonację słynnej Car-bomby, którą Związek Radziecki zrzucił w październiku 1961 roku.

Za badaniami w tej sprawie stoją przedstawiciele University of Sheffield, którzy zebrali dane ze stacji pogodowych i mediów społecznościowych na całym świecie. Następnie porównali je z danymi historycznymi i ustalili, że erupcja uwolniła więcej energii niż największa w historii eksplozja spowodowana przez człowieka. Szczegóły tego śledztwa ukazały się na łamach Shock Waves.

Erupcja wulkanu na wyspach Tonga była silniejsza niż wybuch Car-bomby

Istotną rolę w badaniach odegrały pomiary ze stacji na całym świecie. Za ich sprawą naukowcy mogli ocenić, jak lokalne ciśnienie atmosferyczne nagle wzrosło, po czym nastąpił gwałtowny jego spadek i powrót do normy na przestrzeni około 45 minut. Wystarczy dodać, iż trzęsienia ziemi zazwyczaj trwają od kilku sekund do kilku minut. Analizy były ułatwione dzięki mediom społecznościowym. Mając dostęp do informacji od internautów naukowcom łatwiej było określić skalę erupcji.

