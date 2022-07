Wulkan Hunga Tonga (pełna nazwa: Hunga Tonga-Hunga Ha’apai), który wybuchł w styczniu 2022 roku na Oceanie Spokojnym wywołał olbrzymią falę uderzeniową. Naukowcy zaobserwowali pewne zmiany w wyniku erupcji nawet w jonosferze. Na tej podstawie odkryli, że istnieje zdecydowanie szybsza metoda ostrzegania przed tsunami. Niemal zaraz po podmorskim wybuchu wulkanu lub trzęsieniu ziemi będziemy w stanie określić, gdzie uderzy fala tsunami i z jaką siłą.

Na łamach czasopisma naukowego Earth, Planets and Space pojawiły się wyniki badań nad zmianami w jonosferze, jakie zaobserwowano po eksplozji wulkanu Tonga w styczniu 2022 roku.

Przypomnijmy, tsunami poza falami morskimi wywołuje również drgania dźwiękowe i grawitacyjne, które docierają aż do jonosfery, gdzie zaburzają ruch elektronów. W tej warstwie atmosfery również poruszają się fale radiowe, które wykorzystywane są chociażby w komunikacji satelitarnej czy systemie GPS.

W rezultacie także i te fale ulegają zniekształceniu – doświadczono tego po wybuchu wulkanu Tonga, kiedy to pojawiały się błędy w systemach lokalizacyjnych GPS.

Wulkan Tonga i fala zniekształceń w jonosferze

Naukowcy z Japonii wykorzystali zestaw tych danych o odchyleniach pod wybuchu wulkanu Tonga. Na ich podstawie odkryli, że zniekształcenie fal radiowych w jonosferze rozprzestrzeniło się aż do Japonii i Australii.

Co najważniejsze, te fale dotarły do wymienionych krajów o wiele wcześniej niż same fale tsunami oraz fala ciśnienia atmosferycznego. Zakłócenia w jonosferze poruszały się z prędkością 1000 km/s, podczas gdy fala ciśnienia zazwyczaj przemieszcza się z prędkością dźwięku (315 m/s).

Zatem pierwsze przesłanki o pojawieniu się tsunami w Japonii były już znane na trzy godziny przed uderzeniem kataklizmu. Jest to wiele i niewiele, ale zdecydowanie szybciej, aby lokalne władze mogły podjąć odpowiednie działania. Badacze już rozważają, aby zastosować tę metodę do przewidywania tsunami.

Jak mówi Atsuki Shinbori, jeden ze współautorów badań: