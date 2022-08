Fabryka Intela we Włoszech. Rozmowy zmierzają ku finałowi i to może nas tylko cieszyć

Intel działa w Europie od ponad 30 lat i obecnie zatrudnia około 10000 osób w całej Unii Europejskiej. Z kolei w ciągu ostatnich dwóch lat Intel wydał ponad 10 miliardów euro na współpracę z europejskimi dostawcami, ale mimo tego produkcję swoich układów realizuje głównie na terenie Stanów Zjednoczonych. To zmieni się jednak jeszcze w tej dekadzie, jako że fabryka Intela we Włoszech jest już pewna, bo firma i rząd są już bliskie zawarcia umowy o wartości 5 mld dolarów.

Nowe informacje rozwijają kwestię tego, jak to będzie z fabryką Intela we Włoszech

Wspomniana umowa dotyczy budowy fabryki układów scalonych Intela właśnie na terytorium Włoch i w niej linie produkcyjna będą zajmować się zarówno „pakowaniem”, jak i montażem chipów. Tego typu produkcja nowych Core i być może nawet rdzeni graficznych w Europie odbije się nie tylko na dostępności procesorów i zmniejszeniu uzależnienia od fabryk spoza UE. Najpewniej dotknie też cen, które obniżą się przez brak potrzeby transportowania ich z innego kontynentu.

Problem w tym, że nie możemy liczyć na żadne oficjalne szczegóły – zarówno od Intela, jak i włoskiego rządu. Dwa różne źródła (via Reuters) twierdzą jednak, że premier Mario Draghi chce podpisać umowę już do końca sierpnia. Nieoficjalnie wspomina się też o możliwości sfinansowania przez włoski rząd prawie połowy kosztów budowy fabryki, gdyby doszło do jej realizacji. Ta ma powstać albo w Piemoncie albo Veneto.

Oczywiście nie przez jakąś wewnętrzną miłość do Intela, bo Włochy zarezerwowały do 2030 roku w swoim budżecie całe 4,15 mld euro na inwestycje w projekty tego typu. Dla Intela jednak fabryka we Włoszech będzie tylko małą częścią planowanych inwestycji. Przed kilkoma miesiącami dowiedzieliśmy się bowiem, że ciągu najbliższej dekady Intel zainwestuje całe 80 miliardów euro na rozszerzenie swojej działalności w Unii Europejskiej na znacznie większą skalę niż dotychczas. Ta kwota zostanie rozdysponowana na całą działalność firmy, co dotyczy badań i rozwoju przez produkcje i na sferze logistycznej kończąc.