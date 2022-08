Galaktyka Koło Wozu niczym obraz malarskiego geniusza. Zobaczcie jej nowe zdjęcie

Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba jest tak wszechstronny, że dostarcza zarówno zdjęć, które zachwycają pod względem audiowizualnym, jak i czysto naukowym. Tym razem chodzi o przepiękną fotografię Galaktyki Koło Wozu.

Znajduje się ona w odległości około 500 milionów lat świetlnych od Ziemi. Wchodzi w skład konstelacji Rzeźbiarza i – jak wyjaśniają przedstawiciele NASA – powstała na skutek intensywnego kosmicznego wydarzenia. Dokładniej rzecz biorąc, polegało ono na kolizji dużej galaktyki spiralnej z mniejszą galaktyką.

Kolizja ta wpłynęła przede wszystkim na kształt i strukturę galaktyki. Galaktyka Koło Wozu posiada dwa pierścienie: jasny pierścień wewnętrzny i otaczający go kolorowy pierścień. Oba rozszerzają się na zewnątrz od centrum kolizji, podobnie jak fale rozchodzące się na tafli jeziora po wrzuceniu do niego kamienia. Jest to galaktyka pierścieniowa, mniej powszechny typ od galaktyki spiralnej, takiej jak Droga Mleczna.

Galaktyka Koło Wozu została uwieczniona dzięki instrumentom MIRI oraz NIRCam

Jasne jądro zawiera ogromne ilości gorącego pyłu, natomiast najjaśniejsze obszary są miejscem tworzenia się młodych gromad gwiazd. Z kolei zewnętrzny pierścień, który rozszerza się od około 440 milionów lat, składa się między innymi z efektownych supernowych. Kiedy dochodzi do jego rozszerzania, łączy się on z okolicznym gazem, co z kolei napędza powstawanie nowych gwiazd.

Już Kosmiczny Teleskop Hubble’a zajmował się obserwacjami Galaktyki Koło Wozu. Nie było jednak możliwe szczegółowe jej uwiecznienie. W zmianie sytuacji pomógł Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba, który jest w stanie wykrywać światło podczerwone. W ten sposób astronomom udało się odkryć to, co do tej pory pozostawało tajemnicą. Na zdjęciu widać wiele pojedynczych niebieskich kropek, które są gwiazdami bądź obszarami ich narodzin.

NIRCam, czyli kamera bliskiej podczerwieni, wskazuje też na różnicę pomiędzy kształtem starszych populacji gwiazd i gęstego pyłu w jądrze w porównaniu ze strukturami związanymi z młodszymi populacjami gwiazd poza nim. Galaktyka Koło Wozu, która przed zderzeniem prawdopodobnie była galaktyką spiralną, nadal będzie podlegała zmianom. Dzięki wykonanym zdjęciom można zobaczyć, jak przebiega ten proces.