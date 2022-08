Galaxy Watch5, Galaxy Watch5 Pro i Galaxy Buds2 Pro powiększają i coraz mocniej domykają ekosystem Samsunga

Ekosystem urządzeń Samsunga powiększa się o kolejne urządzenia. To zegarki Galaxy Watch5 w dwóch wariantach, Galaxy Watch5 i słuchawki Galaxy Buds2 Pro. Ekosystem rośnie, ale jednocześnie staje się coraz bardziej zamknięty dla urządzeń innych firm.

Wyjaśnienie gwiazdek (*) w tekście znajduje się w trzecim rozdziale materiału.

Galaxy Watch5 w wersji 40 i 44mm oraz nowy Galaxy Watch5 Pro

Dwa warianty zegarka, w tym jeden w dwóch rozmiarach oraz każdy w dwóch wersjach – Wi-Fi oraz LTE. To tyle słowem wstępu o serii Galaxy Watch5. Do tego dojdą różne warianty kolorystyczne, do czego jeszcze wrócimy oraz różne paski. W tym sportowy, sportowy wzmocniony, tytanowy (dla wersji Pro) i podobno bardzo modny Milanese. Osobiście najbardziej do gustu przypadł mi pasek z magnetycznym zapięciem, dedykowany dla Galaxy Watch5 Pro.

W kwestii konstrukcji, do dyspozycji mamy dwa przyciski na prawym boku obudowy oraz cyfrowy, obracany pierścień wokół ekranu. A dokładnie odpowiada za to dotykowa ramka, która stara się jak może imitować fizyczny pierścień. Robi to w formie wibracji oraz charakterystycznego dźwięku. Ekran chroni szkło szafirowe, a koperta jest aluminiowa w Galaxy Watch5 i tytanowa w Watch5 Pro. Ma być do pięciu razy bardziej wytrzymała. Obudowy są wodoszczelne, do 5ATM.

Funkcji… jest dużo. Mamy tu trenera snu, raportującego to jak śpimy, czy się dobrze natleniamy oraz, czy chrapiemy. Dalej znajdziemy analizę składu ciała* (analiza impedancji bioelektrycznej BIA), pomiar ciśnienia tętniczego*, EKG* oraz pulsometr z pomiarem natlenienia krwi. Galaxy Watch5 Pro ma kilka dodatkowych funkcji. To ustalanie z wyprzedzeniem celów podróży, nawigacja krok po kroku oraz prowadzenie wstecz, już przebytą drogą. To funkcja znana dla użytkowników zegarków Huawei.

Wszystkie dane z zegarków są synchronizowane automatycznie*, o ile tylko zegarek ma dostęp do Internetu. Wówczas możemy też dostawać powiadomienia z aplikacji smartfonu*, nawet jeśli smartfon nie jest w zasięgu zegarka. Wystarczy, że też ma połączenie z Internetem. Zegarki Galaxy Watch5 pozwalają też na prowadzenie rozmów głosowych.

Jeśli chodzi o technikalia, to zegarki działają pod kontrolą systemu Wear OS Google’a. Są napędzane układami Exynos W920. Ekrany mają średnice, od najmniejszego, 1,2, 1,4 oraz 1,4 cala i rozdzielczość, odpowiednio, 396 x 396, 450 x 450 i 450 x 450 pikseli. Do tego 1,5 GB pamięci RAM i 16 GB pamięci wbudowanej, łączność Bluetooth 5.2 oraz NFC.

Jeśli chodzi o zasilanie, to od najmniejszego, mamy tu ogniwa o pojemności 284 mAh, 410 mAh oraz 590 mAh. Na ile to wystarczy? Nie wiadomo, choć Galaxy Watch5 Pro ma działać do 24 godzin ze stale aktywnym GPS-em. Zakładam, że najmniejszy zegarek pozwoli na pełny dzień działania, a większe na 2-3. Seria Galaxy Watch5 obsługuje szybkie, choć nie wiadomo jak szybkie, ładowanie bezprzewodowe. W zestawie mamy dedykowaną ładowarkę magnetyczną z USB-C, ale można też wykorzystać do tego dowolną ładowarkę Qi.

Czytaj też: Widzieliśmy Samsungi Galaxy Z Fold4 i Galaxy Z Flip4. Wrażenia z ewolucji pozytywne, ale…

Słuchawki Galaxy Buds2 Pro w końcu mają skrzydełka!

Chwała Samsungowi za nową konstrukcję słuchawek Galaxy Buds2 Pro. To powrót do świetnego modelu Gear IconX i mam nadzieję, że nie będzie to jednorazowy przypadek. Konstrukcja ma teraz niewielkie skrzydełka, dzięki czemu powinna się trzymać w każdy uchu, nawet podczas dynamicznego poruszania się. Dodatkowo ułożenie słuchawek będzie można przetestować za pomocą aplikacji mobilnej. A przy tym Galaxy Buds2 Pro są mniejsze od Buds Pro o 15%, a obudowa jest wodoodporna, zgodnie z normą IPX7.

Nowe słuchawki to nowy, 24-bitowy dźwięk* oraz 2-drożne głośniki (niskotonowy o średnicy 10mm i wysokotonowy i średnicy 5,3mm). Do tego mamy tu otwór wentylacyjny. Za ANC odpowiadają trzy czułe mikrofony, a samo ANC ma być 40% wydajniejsze niż w przypadku poprzedników. Słuchawki mają odpowiednik funkcji speak-to-chat znanej z Sony. Wystarczy, że zaczniemy mówić, a odtwarzanie zostanie zatrzymane. Po to, abyśmy mogli przeprowadzić rozmowę. Za łączność odpowiada Bluetooth 5.3, z obsługą LE Audio. Słuchawki obsługują też dźwięk w 360 stopniach oraz Dolby Atmos*.

Galaxy Buds2 Pro pozwalają na sparowanie dwóch urządzeń*. Na przykład telefonu i telewizora, z opcją automatycznego przełączania się pomiędzy nimi*. Dzięki funkcji SmartThings Find można je zlokalizować, nawet kiedy etui jest zamknięte. Możemy też uruchomić powiadomienie, które poinformuje nas, że oddaliśmy się od słuchawek. Coś dla mnie, już dwa razy zostawiłem słuchawki (znacznie większe!) na siłowni. Nietypową funkcją jest przypomnienie o rozciąganiu szyi. Słuchawki są w stanie wykryć, że garbimy się np. korzystając ze smartfonu i przypomną mam o konieczności wyprostowania się.

Słuchawki mają akumulator o pojemności 61 mAh, co pozwoli na 5 godzin działania z ANC i do 8 po wyłączeniu funkcji. Etui ładujące, z akumulatorem 515 mAh, wydłuża te czasy o kolejne 18 lub 29 godzin.

Czytaj też: Samsung Galaxy Z Fold4 i Galaxy Z Flip4 bez tajemnic. Oto ceny i promocje przedsprzedażowe

Ekosystem zamknięty, czyli o co chodzi z gwiazdkami?

W wielu miejscach powyższego tekstu znalazły się gwiazdki. Co oznaczają? Funkcje, które zostały nimi oznaczone działają wyłącznie po sparowaniu zegarka lub słuchawek ze smartfonem lub innym urządzeniem Samsunga. W przypadku innych firm są niedostępne. Czyli zegarek nie będzie miał EKG, słuchawki zaoferują dźwięk 16, a nie 24-bitowy oraz nie będzie można ich sparować z więcej niż jednym urządzeniem. Samsung pod tym względem niestety coraz mocniej idzie w ślady Apple.

Ceny, promocje i przedsprzedaż

Przedsprzedaż wszystkich urządzeń już ruszyła i potrwa do końca dnia 25 sierpnia. W przypadku słuchawek Galaxy Buds2 Pro, w przedsprzedaży dostaniemy 200 zł rabatu na ich zakup, od regularnej ceny 999 zł. Dostępne będzie kolor biały, lawendowy i grafitowy. Wszystkie z nich są matowe.

W przypadku zegarków w zestawie dostaniemy słuchawki Galaxy Buds2, których rynkowa cena to 649 zł. Galaxy Watch5 40mm będzie dostępny w kolorze różowego złota, czarnym i srebrnym w cenie:

1 349 zł – Wi-Fi,

1 549 zł – LTE.

Galaxy Watch5 44mm to kolory czarny, niebieskie i srebrny oraz ceny:

1 499 zł – Wi-Fi,

1 699 zł – LTE.

Galaxy Watch5 Pro w kolorze czarnym i szarym będzie kosztować: