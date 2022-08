Grafen jak kamień filozoficzny. Nie uwierzysz, co potrafi dodany do roztworu

Okazuje się, że to grafen może być rodzajem naukowego kamienia filozoficznego. Pozwala bowiem na pozyskiwanie złota z substancji zawierających jedynie śladowe ilości tego pierwiastka.

Mianem kamienia filozoficznego określana jest legendarna substancja od wieków poszukiwana alchemików, która miałaby zamieniać metale nieszlachetne w szlachetne. Poszukiwania kamienia filozoficznego rozpoczęły się ok. I w. n.e. w Egipcie, ale do dzisiaj go nie namierzono. Nie pomoże w tym celu także nauka, choć podobno grafen jest obdarzony podobnymi właściwościami.

Naukowcy z Uniwersytetu w Manchesterze, Uniwersytetu Tsinghua i Chińskiej Akademii Nauk wykazali, że grafen może być rodzajem kamienia filozoficznego. Pozwala bowiem na ekstrakcję złota z odpadów zawierających jedynie śladowych ilości tego pierwiastka (miliardowe części procenta). Szczegóły opisano w Nature Communications.

To nie magia a nauka

Grafen dodaje się do roztworu zawierającego śladowe ilości złota, a po kilku minutach na arkuszach pojawia się złoto w czystej postaci, bez żadnych innych substancji chemicznych. Można je wydobyć po prostu spalając grafen. W tym procesie nie są potrzebne żadne nakłady energetyczne.

Jak sprawdza się to w praktyce? 1 gram grafenu wystarczy do wydobycia prawie 2 gramów złota. A ponieważ grafen kosztuje mniej niż 0,1 $ za gram, może być to bardzo opłacalne, bo podobna ilość złota to wydatek rzędu 70 $.

Ta pozorna magia jest w zasadzie prostym procesem elektrochemicznym. Unikalne interakcje pomiędzy grafenem a jonami złota napędzają proces, a także dają wyjątkową selektywność. Tylko złoto jest ekstrahowane bez innych jonów czy soli. Dr Yang Su z Uniwersytetu Tsinghua

Warto wspomnieć, że złoto jest wykorzystywane w wielu gałęziach przemysłu, np. elektronice użytkowej (telefony komórkowe, laptopy, itd.), a gdy przestarzałe produkty są wyrzucane (elektrośmieci) niewiele z nich poddawane jest recyklingowi.