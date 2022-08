HyperX wchodzi na rynek monitorów dla graczy i… robi to dobrze!

Firma HyperX najpewniej zgarnie spory kawałek rynku w segmencie monitorów dla graczy, jako że przy wejściu na niego, postanowiła wyróżnić się ich wyposażeniem. Sięgając po dwa nowe modele (HyperX Armada 25 oraz Armada 27) w zestawie znajdziecie ramię montażowe, czyli jeden z najważniejszych elementów wyposażenia stanowiska, jeśli zależy Wam akurat na zaoszczędzeniu miejsca na biurku.

Nowe monitory gamingowe HyperX Armada docierają do klienta z ramieniem montażowym w zestawie

Moim zdaniem sprzedaż monitorów powinna być realizowana poprzez rozdzielenie ich na dwie wersje – z podstawą w zestawie i całkowicie bez niej, aby klienci posiadający ramię montażowe mogli zapłacić mniej i nie przejmować się zbytecznym dodatkiem. W przypadku HyperX Armada producent poszedł w podobną, ale w nieco inną stronę, dołączając do każdego monitora regulowane ramię montażowe wraz z uchwytem do biurka.

Oba monitory mają nie być trudne do ustawienia, jako że doczekały się dwóch sposobów mocowania oraz system, który pozwala na zatrzaśnięcie monitorów na miejscu i zdjęcie ich za pomocą jednego przycisku. To znaczące ułatwienie względem wymogu mozolnego przykręcania śrubek, które zwykle się praktykuje, ale z drugiej strony jest to dodatek, którego ciężko regularnie wykorzystywać, bo przyda się głównie przy pierwszym montażu.

Co ważne, jeśli zainteresuje Was samo ramię, HyperX zadbał o to, aby sprzedawać również je w postaci Armada Gaming Mount, które bez problemu obsłuży do czterech monitorów (o maksymalnym rozmiarze 25″) lub dwa monitory (maksymalnie 27″). Do sprzedaży trafi też prostszy wariant Armada Single Mount dla jednego ekranu o rozmiarze do 32″ i wadze do 9 kg. Cena za taki gadżet wyniesie 109,99 dolarów, podczas gdy dodatkowe ramiona mają kosztować 79,99 dolarów.

Przechodząc z kolei do monitorów, mowa o zamkniętych w matową obudowę o cienkich ramkach modelach HyperX Armada 25 i HyperX Armada 27. Cechuje je 400-nitowa jasność (Armada 27 ma certyfikat VESA Display HDR 400), 8-bitowa głębia kolorów, pokrycie 95% przestrzeni DCI-P3, obsługa NVIDIA G-Sync oraz zestaw wyjść z jednym złączem DisplayPort 1.4 oraz dwoma HDMI 2.0.

Tańszy Armada 25 (449,99$) to przykład 25-calowego monitora o odświeżaniu 240 Hz i rozdzielczości Full HD przy 1-ms opóźnieniach, podczas gdy Armada 27 doczekała się większego i bardziej szczegółowego panelu (1440p), choć o niższej rozdzielczości odświeżania rzędu 165 Hz.