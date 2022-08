iPhone 14 Pro na rzeczywistych zdjęciach. Jest też filmik i nowy wariant kolorystyczny

Choć od dłuższego czasu wygląd nowej generacji smartfonów Apple nie jest dla nas tajemnicą, to do tej pory znaliśmy go głównie z renderów. Teraz natomiast do sieci wyciekły zdjęcia, które zdają się pokazywać nam rzeczywisty wygląd iPhone’a 14 Pro.

Premiera iPhone’ów 14 odbędzie się za niecałe dwa tygodnie i jak to zwykle w przypadku Apple bywa, do tej pory nie poznaliśmy właściwie żadnych oficjalnych informacji na temat nadchodzących urządzeń. Wszystko, co o nich wiemy, pochodzi z przecieków i doniesień, a poznany wygląd — z rednerów opartych właśnie na tych plotkach.

Teraz do sieci trafiły zdjęcia i krótki materiał wideo, na którym możemy dokładniej obejrzeć, jak wygląda iPhone 14 Pro

Materiały, które możecie obejrzeć poniżej, pokazują nam to, czego dowiedzieliśmy się już z przecieków — Apple porzuci notcha na rzecz okrągłego otworu i drugiego w kształcie pigułki, w których zostanie umieszczony aparat do selfie i FaceID.

Smartfon w dłoni wygląda na dość spory, choć jest to iPhone 14 Pro, czyli ten z ekranem o przekątnej 6,1 cala. Warto zwrócić też uwagę na wariant kolorystyczny. Niedawne przecieki wskazywały, że w tegorocznej serii będzie brakowało niebieskiego wariantu, tymczasem na drugim tweecie właśnie taki się pojawia. Na wideo natomiast można zauważyć kolejny wariant kolorystyczny, w którym wykończenie zmienia odcień w zależności od oświetlenia i kąta, z którego patrzymy na obudowę.

Niestety, niczego więcej prócz wyglądu te tweety nam nie zdradzają. Na szczęście premiera już wkrótce, bo 7 września, więc nie będziemy musieli długo czekać na poznanie wszystkich szczegółów na temat tegorocznych iPhone’ów.