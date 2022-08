Przeciek ujawnia kolejne szczegóły specyfikacji serii Huawei Mate 50

Tuż po tym, jak oficjalnie potwierdzono premierę serii Huawei Mate 50, do sieci trafiają kolejne przecieki ujawniające nam jeszcze więcej szczegółów specyfikacji nadchodzących smartfonów.

Kilka dni temu Huawei oficjalnie ujawnił, że seria Mate 50 zadebiutuje 6 września. Nie musimy więc długo czekać. Tymczasem tam, gdzie brakuje informacji wprost od producenta, pojawiają się liczne przecieki. Tym razem dowiedzieliśmy się sporo, bo o prędkości ładowania, aparatach i chipsecie.

Kolejne szczegóły serii Huawei Mate 50 wyciekły

Zacznijmy może od prędkości ładowania, która wyciekła dzięki certyfikacji w 3C. Wiemy więc, że Huawei Mate 50, Mate 50 Pro i Mate 50 RS Porsche Design będą obsługiwać przewodowe ładowanie do 66 W (11 V przy 6 A), 10 W (5 V przy 2 A) oraz 40 W (10 V przy 4 A). Warto tutaj zauważyć, że choć plotki wskazywały na obecność Mate 50E, ten nie pojawił się w bazie certyfikacyjnej, ale za to w następnych przeciekach już tak.

Kolejne informacje zdradził znany leakster Digital Chat Station i dotyczą one wykorzystanych chipsetów. Huawei Mate 50E sięgnie po Snapdragona 778G, podczas gdy Mate 50 i Mate 50 Pro dostaną Snapdragona 8 Gen 1, choć bez modemu 5G. Jaki chipset napędzi Mate 50 RS Porsche Design? Tego leakster nie ujawnia, choć spodziewamy się, że również będzie to ex flagowiec Qualcomm.

Wedle leakstera, który również miał co nieco do powiedzenia na ten temat, aparat główny w serii będzie miał rozdzielczość 50 Mpix o rozmiarze 1/1,5 cala i będzie to najprawdopodobniej czujnik Sony IMX766. Mówi się dodatkowo, że Mate 50 Pro będzie korzystał z aparatów ze zmienną przysłoną (rozwiązanie widzieliśmy w serii Samsung Galaxy S9 i S10). Ponadto seria Mate 50 ma być wyposażona w teleobiektywy z zoomem 3x, 3,5x i 5x i będą to czujniki Sony IMX688 i czujnik OV64B.