Intel kończy z fikuśnymi pudełkami i9. Core i9-12900K oraz i9-10980XE kupicie już w tych „zwykłych”

Chociaż opakowanie to pierwsze, po czym oceniamy dany produkt, to chyba każdy zgodzi się ze mną w tym, że lepiej zapłacić za dany produkt 949 niż 999 zł, jeśli jedyną różnicą między produktami będzie właśnie samo opakowanie (prostsze i mniej designerskie w pierwszym przypadku). W tę właśnie stronę poszedł Intel, który uprościł i zunifikował pudełka dwóch flagowych CPU w ofercie, bo Core i9-12900K oraz i9-10980XE.

Fikuśne pudełko Core i9-12900K pójdzie w niepamięć. Intel unifikuje kartony flagowców

Od lat Intel pielęgnuje podejście „premium za cenę premium” również w pudełkach, sprzedając swoje Core i9 w fikuśnych opakowaniach, które przyciągają wzrok. Jednak w transporcie tego typu pudełka generują może nie tyle problemy, co straty na każdej kolejnej przysłowiowej „palecie”. Dlatego też firma postanowiła zmienić i zunifikować swoje procesory konsumenckie (Core i9-12900K) oraz przeznaczone dla profesjonalistów w formie układu HEDT (Core i9-10980XE).

Zmiana jest największa w pierwszym przypadku, bo Intel porzucił pudełko z plastikowym „waflem krzemowym”, w którym znajdował się procesor na rzecz zwyczajnego kartoniku. W drugim z kolei postarał się wyłącznie o zmniejszenie rozmiarów i to znaczne, bo z 138 x 138 x 61 mm do 116 x 44 x 101 mm, co tyczy się też tego pierwszego.

Dzięki temu Intel zaoszczędzi na transporcie i magazynowaniu, miesząc na jednej palecie dobre kilkadziesiąt procent więcej procesorów w opakowaniach. Firma poczyni też oszczędności na poziomie samego pakowania i produkcji opakowań, więc byłoby miło, gdyby tak sprzedawane Core i9, stały się teraz przynajmniej nieco tańsze.