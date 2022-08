12S Ultra raczej nie będzie miał globalnej premiery, ale co z kolejnymi Xiaomi Ultra?

Wyczekiwany od wielu miesięcy Xiaomi 12S Ultra zadebiutował w ubiegłym miesiącu, niestety — tylko w Chinach i z tego, co wiadomo, producent nie ma zamiaru puszczać go w świat. Okazuje się jednak, że nie będzie to dotyczyć kolejnych generacji modeli Xiaomi Ultra.

Dyrektor generalny Xiaomi, Lei Jun, wypowiedział się na temat dystrybucji przyszłych modeli Xiaomi Ultra

Jeśli tak jak my z uwagą śledziliście wszystkie doniesienia na temat Xiaomi 12S Ultra i mocno czekaliście na jego premierę, z pewnością byliście zawiedzeni ostateczną decyzją firmy, o pozostawieniu tego modelu tylko na rynku chińskim. Chociaż jakiś czas temu pojawiły się plotki o jego globalnej premierze, raczej nic nie wskazuje na to, by ta doszła do skutku. Oczywiście, Xiaomi może nas jeszcze zaskoczyć, ale nie ma co robić sobie wielkich nadziei.

Tak decyzja zbudziła też (słuszne) obawy co do globalnej dystrybucji kolejnych modeli Xiaomi Ultra. Czy w przyszłości producent podejdzie do tego tak samo i ograniczy nam dostęp do tych najpotężniejszych smartfonów z kolejnych generacji? Okazuje się, że nie.

Xiaomi 12S Ultra

Dyrektor generalny Xiaomi, Lei Jun, zapewnił bowiem, że kolejny Ultra (prawdopodobnie Xiaomi 13 Ultra, choć może dotyczyć to też jakiejś wersji 12S Ultra) będzie już dostępny globalnie. Jest to więc bardzo dobra wiadomość, która, chociaż nie pocieszy osób zainteresowanych kupnem obecnego ultraflagowca, uspokaja nasze obawy co do przyszłości.