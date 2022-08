Laserowa potęga w rękach marynarki USA. Mowa o broni HELIOS od Lockheed Martina

Firma Lockheed Martin poinformowała o przekazaniu U.S. Navy swojego wyjątkowego systemu HELIOS. Do czego przyda się ta laserowa potęga w rękach marynarki USA? O tym i jej możliwościach, poniżej.

Marynarka USA otrzymała laserowy system HELIOS od Lockheed Martina

High Energy Laser and Integrated Optical-dazzler and Surveillance (HELIOS) to wysokoenergetyczny laser o mocy ponad 60 kW. Będzie on pierwszym takim systemem, który zostanie zintegrowany z istniejącymi okrętami i zapewni amerykańskiej flocie możliwość posługiwania się laserem z pierwszego zdarzenia.

Lockheed Martin i U.S. Navy dzielą wspólną wizję i entuzjazm w rozwijaniu i dostarczaniu przełomowych systemów broni laserowej. HELIOS zwiększa ogólną skuteczność systemu bojowego okrętu, aby odstraszyć przyszłe zagrożenia i zapewnić dodatkową ochronę marynarzom, a my rozumiemy, że musimy dostarczyć skalowalne rozwiązania dostosowane do priorytetów marynarki. HELIOS stanowi solidny fundament dla przyrostowego dostarczania solidnych i potężnych możliwości systemu broni laserowej – czytamy w ogłoszeniu.

Wielozadaniowy system HELIOS zapewnia istotne taktycznie zdolności bojowe systemu broni laserowej, stając się kluczowym elementem warstwowej architektury obronnej. Najpewniej jego instalacja będzie miała miejsce na niszczycielu USS Preble, który będzie pierwszym tego typu okrętem wyposażonym w laser wysokoenergetyczny.

Ponad 60-kilowatowy HELIOS posłuży zwalczania jednostek nawodnych i bezzałogowych systemów powietrznych. Nie zastąpi wprawdzie żadnego z systemów uzbrojenia, bo będzie tym zupełnie nowym i dodatkowym, zapewniając tym samym dodatkową warstwę ochrony, korzystając z nieograniczonego wręcz magazynka, wysokiej precyzji, „niszczeniem z prędkością światła” oraz bardzo niskiego kosztu „na wystrzał”.