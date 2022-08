Sztuczna inteligencja stworzy broń dla Rosji. „Kto wygra w wyścigu, zapanuje nad światem”

Rosja i sztuczna inteligencja to nierozłączna para, a każda wzmianka o tym, że to państwo zaczyna z SI eksperymentować, powinna przynosić nam na myśl raport organizacji medialnej RT z 2017 roku. W nim mogliśmy przeczytać, że „sztuczna inteligencja jest przyszłością, nie tylko dla Rosji, ale dla całej ludzkości”, a „kto zostanie liderem w tej sferze, stanie się władcą świata”. To słowa obecnego prezydenta Rosji, Władimira Putina, który najwyraźniej zatwierdził nowy projekt z SI w tle. Oficjalnie bowiem poinformowano, że w przyszłości to sztuczna inteligencja stworzy broń dla Rosji.

Rosja idzie w sztuczną inteligencję. Dwa nowe oddziały mają umożliwić państwu rozwinięcie skrzydeł

Przed ledwie kilkunastoma godzinami rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało, że utworzyło nowy dział zajmujący się rozwojem broni, który w procesie będzie wykorzystywał sztuczną inteligencję. Ogłosił to Aleksander Osadczych, szef departamentu innowacyjnego rozwoju wojsk Rosji, podczas targów Army 2022. W swoim przemówieniu wspomniał o tym, że sztuczna inteligencja stanie się ważną częścią działalności Rosji.

W celu zintensyfikowania prac nad wykorzystaniem technologii sztucznej inteligencji w interesie tworzenia modeli broni dla wojska i sprzętu specjalnego utworzono wydział rozwoju technologii sztucznej inteligencji – powiedział Aleksander Osadczych w oświadczeniu.

Jest to najpewniej odpowiedź na stworzony wcześniej przez Pentagon organ do spraw sztucznej inteligencji, który rozpoczął działalność w lutym i osiągnął pełną zdolność operacyjną w czerwcu. SI rozwijają też Chiny, więc Rosja poniekąd spóźniła się na „imprezę” ze sztuczną inteligencją w tle.

Oprócz oddziału wykorzystującego sztuczną inteligencję do celów militarnych, Rosja już we wrześniu uruchomi Narodowe Centrum Sztucznej Inteligencji. Ogłosił to wicepremier Dmitrij Czernyszenko podczas Army 2022, a z tego co wiadomo na ten moment (via TAS)), centrum to skupi się na wyszukiwaniu i analizowaniu sztucznej inteligencji we wszystkich dziedzinach, od biznesu i nauki po… sam rząd.