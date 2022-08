Spójrzcie na makietę rosyjskiego desantowca Projektu 23900. To nowoczesny statek do ataku z mórz

Międzynarodowe targi Army 2022 zostały przeprowadzone z inicjatywy rosyjskiego ministerstwa obrony w dniach 15-21 sierpnia w centrum wystawienniczym Patriot pod Moskwą. Zaprezentowano tam szereg projektów i prac, do czego zaliczyła się makieta rosyjskiego desantowca Projektu 23900 autorstwa United Shipbuilding Corporation.

Podczas Army 2022 pokazano makietę rosyjskiego desantowca Projektu 23900

Makieta tego nowoczesnego rosyjskiego desantowca ukazała dwupoziomowy hangar dla śmigłowców i transporterów opancerzonych, a także zalany dok do transportu i wypuszczania na wodę do trzech poduszkowców typu Zubr. Zgodnie z makietą śmigłowce będą startować z górnego pokładu okrętu, który będzie mógł pomieścić do 15 wiropłatów (wcześniej wspominano o 16), czyli helikopterów wszelakiej maści. Stąd określanie tego okrętu mianem śmigłowcowca.

Poza wspomnianymi helikopterami, okręty Projektu 23900 będą w stanie przyjąć na pokład i wypuścić do desantu pojazdy opancerzone i ponad tysiąc żołnierzy piechoty morskiej. Warto wspomnieć, że na ten moment powstają dwa okręty Projektu 23900 (LHD) – Ivan Rogov (nr. 01901) i Mitrofan Moskalenko (nr. 01902), których stępki zostały położone przez stocznię Zaliv 20 lipca 2020 roku.

Wchodząc w szczegóły samego projektu, wiemy, że wyporność tych okrętów wynosi ponad 20000 ton, długość sięga 204 metrom długości, a ogólne zanurzenie przekracza 7 metrów. Jego dok może pomieścić sześć łodzi desantowych, a projekt przypomina francuskie okręty Mistral. W ramach wyjawionych wcześniej planów, które myliły się co do specyfikacji (wcześniej wyolbrzymiano rozmiary i możliwości Mitrofan Moskalenko), te dwa uniwersalne okręty desantowe będą kosztować blisko 100 mld rubli. Pierwszy ma zostać przekazany rosyjskiej Marynarce Wojennej w 2026, a drugi w 2027 roku.

Wedle anonimowego źródła serwisu TASS (rosyjskiej agencji prasowej) z rosyjskiego przemysłu stoczniowego, te nowe rosyjskie śmigłowcowce nie ograniczą się jedynie do załogowych wiropłatów. Zostaną również przystosowane do przyjęcia na pokład UAV w konfiguracji bojowej oraz rozpoznawczej. Jak wiele ich będzie? Tego nie wiadomo, ale pewne jest, że okręty nie ograniczą się wyłącznie do dronów.