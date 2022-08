Woda, wszędzie woda! Zaskakująca mapa dotycząca Marsa

Na podstawie danych zebranych w ciągu ostatniej dekady przez sondy Mars Express i Mars Reconnaissance Orbiter naukowcy byli w stanie stworzyć niezwykle szczegółową mapę dotyczącą złóż mineralnych Czerwonej Planety.

O ustaleniach w tej sprawie możemy teraz przeczytać w Icarus. Implikacje przeprowadzonych badań są ważne choćby ze względu na fakt, iż wspomniane minerały są powiązane z wodą i mogą dostarczać informacji na temat dawnych jej zasobów na Marsie. Poza tym stanowią wskazówki dla potencjalnych kolonizatorów, którzy na ich podstawie mogliby eksploatować dostępne do dziś zasoby.

Przede wszystkim autorzy dowiedli, iż na Czerwonej Planecie znajdują się setki tysięcy wodnych złóż mineralnych. Są one szczególnie powszechne w najstarszych częściach powierzchni Marsa. Poza tym warto dodać, że to nadal dość ostrożne szacunki i mowa raczej o dolnej, a nie górnej granicy. Najistotniejsza w dotychczasowych postępach jest informacja o tym, jak powszechnie woda mogła występować na dawnym Marsie.

Ten niemal na pewno był przed milionami bądź miliardami lat znacznie przyjaźniejszy dla znanych nam form życia. Ówczesne temperatury umożliwiały utrzymywanie wody w stanie ciekłym, która najprawdopodobniej wypełniała liczne rzeki, jeziora a nawet morza. Analizując poszczególne minerały naukowcy są w stanie zrozumieć, z czym oddziaływała woda, a nawet jakie były jej ilości.

W oparciu o dane ze wspomnianych sond naukowcy stworzyli mapę powierzchni Marsa z naniesionymi sugestiami dotyczącymi występowania minerałów i wody. Efekt końcowy sugeruje, że niemal cała wierzchnia warstwa Czerwonej Planety została w jakimś stopniu zmieniona w obecności wody. Nawet jeśli obecnie sytuacja wygląda diametralnie inaczej, to w przeszłości Mars musiał być stosunkowo wilgotnym miejscem.

Woda na Marsie w przeszłości musiała występować w stosunkowo dużych ilościach

Ewolucja od dużej ilości wody do braku wody nie jest tak oczywista jak myśleliśmy, woda nie zniknęła po prostu w ciągu nocy. Widzimy ogromną różnorodność kontekstów geologicznych, tak że żaden pojedynczy proces czy prosta linia czasu nie może wyjaśnić ewolucji mineralogii Marsa. To pierwszy rezultat naszego badania. Drugi jest taki, że jeśli wykluczysz procesy życiowe na Ziemi, Mars wykazuje różnorodność mineralogii w kontekstach geologicznych tak samo jak Ziemia. wyjaśnia John Carter, główny autor badań

W przyszłości naukowcy chcieliby zrozumieć, jak dokładnie wyglądała obecność wody na Marsie. Kwestią sporną pozostaje to, czy miało to charakter epizodyczny czy też znajdowała się tam na stałe. Jeśli potwierdzi się wariant numer dwa, to znacząco zwiększałoby to szanse na istnienie na Czerwonej Planecie życia, które mogło ewoluować na przestrzeni lat. Oczywiście trudno oczekiwać, by przetrwało ono do dziś – a jeśli nawet, to mowa o prostych mikroorganizmach.