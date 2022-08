Jak wytworzyć tlen? Ta technologia może ułatwić życie kolonizatorom Marsa

Tlen można wytworzyć przy pomocy magnetyzmu. Odkrycie to może być przydatne dla astronautów podczas przyszłych misji kosmicznych, np. podczas kolonizacji Marsa.

Zespół naukowców z University of Warwick opracował przełomową technologię, która może okazać się przydatna podczas przyszłych misji kosmicznych, na Księżyc, Marsa, a może i jeszcze dalej. Szczegóły opisano w czasopiśmie npj Microgravity.

Na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej tlen jest generowany za pomocą ogniwa elektrolitycznego, które rozszczepia wodę na wodór i tlen, ale potem trzeba wyprowadzić te gazy z systemu. W stosunkowo niedawnej analizie przeprowadzonej przez naukowców z NASA Ames stwierdzono, że adaptacja tej samej architektury w podróży na Marsa nie miałoby sensu. Álvaro Romero-Calvo z University of Colorado Boulder

Przełomowa technologia

Aby zrozumieć, jak działa nowa technologia, wystarczy wyobrazić sobie szklankę gazowanego napoju. Na Ziemi pęcherzyki CO 2 szybko unoszą się do góry, ale przy braku grawitacji te pęcherzyki nie mają dokąd pójść. Zamiast tego pozostają zawieszone w cieczy. NASA obecnie używa wirówek, aby wypchnąć gazy, ale te maszyny są duże i wymagają znacznej masy, mocy i konserwacji. Tymczasem naukowcy przeprowadzili eksperymenty pokazujące, że magnesy mogą osiągnąć te same rezultaty w niektórych przypadkach.

Chociaż siły diamagnetyczne są dobrze znane i rozumiane, ich wykorzystanie przez inżynierów w warunkach kosmicznych nie zostało w pełni zbadane, ponieważ grawitacja utrudnia demonstrację tej technologii na Ziemi.

Czytaj też: Mars nie jest dla ludzi. Kolonizatorzy mieliby tam poważny problem

Z pomocą przychodzi niemieckie Center for Applied Space Technology and Microgravity (ZARM). Badania tam przeprowadzane mogą otworzyć nowe drogi dla naukowców i inżynierów opracowujących systemy tlenowe, jak również inne badania kosmiczne obejmujące zmiany fazowe ciecz-gaz.