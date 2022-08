Oto jak zamienili metan w metanol i to niskim kosztem! Mamy wreszcie metodę do walki z klimatem

Brazylijscy naukowcy przeprowadzili reakcję fotoutleniania i zamienili metan w metanol bardzo niskim kosztem energetycznym. Jest to prawdziwa rewolucja i, jak twierdzą badacze, najlepsza dotychczas uzyskana reakcja zamiany w metanol w warunkach otoczenia (przy temperaturze 25 st. i ciśnieniu 1 bara). Jak tego dokonali?

Badacze z Sao Paulo opublikowali w Chemical Communications opis reakcji fotoutleniania metanu do metanolu. Jest to duży krok naprzód w walce z globalnym ociepleniem, gdzie to właśnie metan jest jednym z najgroźnieszych gazów. Jego zamiana na ciekły metanol nie tylko zredukuje emisję gazu do atmosfery, ale także przyniesie nam cenny środek do produkcji biodiesla czy w przemyśle chemicznym.

Jak wyglądała reakcja, którą przeprowadzili badacze? Najpierw wytworzyli oni fotokatalizator reakcji poprzez syntezę azotku węgla przy użyciu metali przejściowych nieszlachetnych (przede wszystkim miedzi). W ten sposób powstały aktywne katalizatory światła widzialnego.

Następnie fotokatalizatory zostały wykorzystane w reakcji metanu z nadtlenkiem wodoru. Dochodziło do utleniania metanu. Katalizator miedziowy wygenerował dużą objętość ciekłych produktów, w tym również metanolu. Jak donoszą naukowcy, w reakcji nie potrzeba stosować dużej ilości nadtlenku wodoru, ale wymaga ona jednak sporej ilości wody.

Metanol bez dużych nakładów energii? Teraz już to możliwe

Badacze dodają, że metoda wykorzystuje niewiele energii i stosunkowo łatwo wytwarza spore ilości metanolu. Ivo Teixeria, jeden ze współautorów badań, wypowiedział się na temat przyszłych badań:

Kolejne nasze kroki obejmują próbę lepszego zrozumienia aktywnych miejsc między i jej roli w reakcji. Planujemy także wykorzystać bezpośrednio tlen do produkcji nadtlenku wodoru. Jeśli to nam się uda, to cały proces będzie jeszcze bezpieczniejszy i bardziej ekonomiczny.

Teraz naukowcy wykorzystali czysty metan w reakcji fotoutleniania, ale będą próbować zbierać go ze źródeł odnawialnych, jak m.in. z biomasy.