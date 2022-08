Motorola edge 30 Neo wycieka tuż przed premierą

Już 8 września Motorola zaprezentuje kilka nowych modeli z serii edge. Choć nie zostało to oficjalnie potwierdzone, spodziewamy się, że znajdzie się wśród nich także edge 30 Neo. Teraz, dzięki nowemu przeciekowi, smartfon ujawnia wszystkie swoje tajemnice.

Motorola edge 30 Neo może pojawić się już za nieco ponad tydzień, ale jest szansa, że zadebiutuje pod inną nazwą

Jak to zwykle z przeciekami bywa — niekoniecznie muszą okazać się w 100% trafne. Motorola edge 30 Neo, która już kilka razy była bohaterem plotek, może ostatecznie zadebiutować za kilka dni, choć mówi się, że producent wprowadzi ją na rynek pod nazwą edge 30 Lite. To jednak tylko kwestia nazewnictwa, bo tak naprawdę najważniejsza jest tutaj specyfikacja, a także wygląd, ujawniony dzięki nowym renderom.

Evan Blass we współpracy z 91mobiles udostępnił kilka zdjęć przedstawiających projekt tego smartfona. Wiemy więc, że pojawi się w czterech wariantach kolorystycznych — Black Onyx, Very Peri, Aqua Foam i Ice Palace. Z tyłu zauważyć można elegancki, prosty design z logo Motoroli i prostokątną wyspą z dwoma modułami aparatu. Jest też lampa błyskowa. Z przodu natomiast mamy okrągły, centralnie umieszczony otwór na aparat do selfie i dość wąskie, symetryczne ramki dookoła płaskiego ekranu.

W kwestii specyfikacji mówi się, że edge 30 Neo napędzi Snapdragon 695 w połączeniu z maksymalnie 8 GB pamięci RAM i 256 GB pamięci wbudowanej. Bateria może niektórych rozczarować, bo ma mieć pojemność zaledwie 4020 mAh i obsługiwać będzie szybkie ładowanie z mocą 30 W.

Smartfon będzie dość kompaktowy, bo Motorola wyposaży go w 6,28-calowy ekran POLED, oferujący rozdzielczość FHD+ i częstotliwość odświeżania na poziomie 120 Hz. Jedną z niewielu niewiadomych jest rozdzielczość aparatu do selfie. Z tyłu natomiast znajdzie się 64-megapikselowy czujnik główny z OIS, a także 13-megapikselowy obiektyw ultraszerokokątny.

Tak jak wspomnieliśmy na wstępie, choć Motorola nie potwierdziła tego oficjalnie, spodziewamy się, że edge 30 Neo zadebiutuje podczas wydarzenia zaplanowanego na 8 września.