Serwis Defence Blog poinformował właśnie o Alan-2, czyli zupełnie nowym transporterze dla oddziałów wojskowych, który ma zapewniać wszystko to, co najważniejsze w takich pojazdach. Odpowiadająca za niego firma twierdzi nawet, że Alan-2 to najlepszy transporter wojskowy 4×4 w tej klasie.

Alan-2 jako najlepszy transporter wojskowy 4×4.

Za Alan-2 odpowiada firma KPE, czyli Kazakhstan Paramount Engineering, która pochwaliła się właśnie tym nowym opancerzonym pojazdem wielozadaniowym. Jako najnowszy transporter tego typu, Alan-2 powinien łączyć najnowsze zdobycze techniki w kwestii pojazdów kuloodpornych stworzonych przede wszystkim do transportowania personelu. Pewne jest to (wedle słów producenta), że jego projekt powstał po to, aby oferować wysoką wydajność i ładowność dla trudnych misji.

Alan-2 najlepszy pojazd w swojej klasie – powiedział szef rady nadzorczej Kazakhstan Paramount Engineering (KPE) Aibek Baryssov.

Alan-2, jako nowy transporter 4×4 dla wojska, doczekał się wyposażenia w kuloodporne szyby i opancerzone nadwozie. Ma służyć jako wszechstronne, wysoce chronione, zwrotne i niedrogie rozwiązanie dla różnych misji i to nie tylko tych wojskowych, bo ma służyć równie dobrze w operacjach specjalnych, pomagać w utrzymaniu pokoju, egzekwowaniu prawa, zapewnieniu bezpieczeństwa czy obrony ojczyzny i pomocy w przypadku katastrof.