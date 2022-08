Netia z nową promocją. Umowa tylko na 9 miesięcy i szybki internet od 40 zł miesięcznie

Oferta na dostęp do internetu z krótką umową na 9 miesięcy może się spodobać użytkownikom, którzy nie chcą na dłużej przywiązywać się do usług jednego operatora. Sam nielimitowany dostęp o prędkości do 150 Mb/s kosztuje w niej tylko 40 zł miesięcznie. To jednak nie wszystko co przygotował dla chętnych operator.

Netia proponuje dostęp do internetu w czterech wariantach prędkości: do 150 Mb/s (40 zł/mc), do 300 Mb/s (50 zł/mc), do 600 Mb/s (60 zł/mc) oraz do 1Gb/s (70 zł/mc). Jeśli chcielibyśmy dodatkowo wykupić dostęp do serwisu streamingowego Disney+, do kwoty abonamentu zostanie nam doliczone 15 zł/mc.

Poza Disney+ możemy się też zdecydować na wariant z serwisem streamingu audio Tidal (cena abonamentu podskoczy wtedy o 10 zł/mc) albo HBO Max (wtedy liczymy się z dodatkiem rzędu 20 zł/mc). Netia pozwala dobrać składniki zestawu wedle uznania. Możemy więc zbudować sobie ofertę internetu z dodatkowymi usługami audio i wideo.

Niezależnie od wybranego wariantu, za pierwszy miesiąc promocyjnej umowy nie zapłacimy ani złotówki. Naliczanie opłat zaczyna się od kolejnego miesiąca

Aby dodatkowo zabezpieczyć swój sprzęt Netia proponuje pakiet “Bezpieczny Internet” obejmujący licencję na 2 urządzenia. Przy 9-miesięcznej umowie taki dodatek kosztuje 7 zł/mc. W razie potrzeby można też dobrać stały adres IP za 10 zł mc (tu nadal obowiązuje pierwszy miesiąc gratis).

Użytkowników mobilnych zainteresują natomiast nowe taryfy 5G – abonamenty SIM Only z umową na 9 miesięcy. Taryfa “Super (5G)” oferuje 30 GB danych w kraju i 4,5 GB danych w roamingu UE za 25 zł/mc. W wyższej taryfie “VIP (5G)” za 30 zł/mc mamy do wykorzystania aż 72 GB danych w Polsce i 7 GB w UE.

Jeszcze jedna ważna informacja: jeśli zdecydujemy się na przeniesienie numeru z innej sieci (MNP) przez pierwsze 3 miesiące obowiązywania nowej umowy nie zapłacimy ani złotówki za abonament mobilny.