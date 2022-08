Niewidzialna powłoka zapewnia ognioodporne drewno, czyli gratka dla każdego entuzjasty drewna

Drewniane podłogi, meble, a nawet wykończenie ścian, to często marzenie niektórych osób, które chcą mieć nieco więcej kontaktu z naturą. Często jednak rezygnują z tego marzenia z wielu powodów (zwykle wysokiej ceny i pielęgnacji), a wśród tego jest ryzyko pożaru. Drewno samo w sobie jest przecież opałem, więc jego nieodpowiednio zabezpieczone może być problematyczne. Tyczy się to zresztą również typowych budynków, które są ciągle budowane z wykorzystaniem drewna. Wspominam o tym wszystkim nie bez przyczyny, a dlatego że właśnie powstała niewidzialna powłoka, która zapewnia ognioodporne drewno.

Zespół naukowców z Nanyang Technological University (NTU) w Singapurze wynalazł niewidzialną powłokę, którą można nakładać na drewno, aby uczynić je ognioodpornym. To oczywiste, że bez odpowiedniego zabezpieczenia, drewno jest bardzo łatwopalne, co wymaga od dekad ich odpowiednie impregnowania, jeśli wykorzystuje się je w budownictwie. Drewno stosowane w budynkach musi być dziś albo pokryte farbą ognioodporną, albo pokryte płytami ognioodpornymi z gipsu i magnezji.

Czytaj też: Erupcja wulkanu Hunga Tonga była naprawdę potężna. Jak wypada w zestawieniu z wybuchami jądrowymi?

Brzmi to poważnie i rzeczywiście takie jest, bo po tego typu “wzbogaceniu drewna”, naturalne usłojenie i tekstury drewna są zasłaniane, co odbiera materiałowi walory estetyczne. Dlatego właśnie tak ważny jest wynalazek wspomnianych naukowców. Mowa o powłoce, która pokrywa drewno, zapewniając mu ochronę przeciwpożarową, ale ponieważ powłoka jest przezroczysta i ma zaledwie 0,075 mm grubości, jest niewidoczna gołym okiem.

Czytaj też: Klimatyzatory pójdą w odstawkę? Warto przygotować się na upalne lata

Większość drewna lub drewnianych paneli ma tylko przezroczystą powłokę, która chroni je przed wilgocią, korozją pogodową, termitami lub szkodnikami i nie jest zaprojektowana, aby wytrzymać wysokie temperatury.

W naszej powłoce użyliśmy technologii, aby zablokować pewne związki i wejść w interakcję z żywicą. Będą one aktywnie uczestniczyć w reakcjach chemicznych w sposób systematyczny, gdy zostaną wystawione na działanie wysokiego ciepła, co doprowadzi do powstania węgla drzewnego.

Po wystawieniu na działanie ognia, powłoka staje się węglem, który jest ponad 30 razy grubszy niż pierwotnie. Węgiel jest tak skonstruowany, że jest odporny na działanie wysokich temperatur i izoluje drewno od wysokiej temperatury

– powiedział Aravind Dasari, profesor nadzwyczajny w NTU School of Materials Science and Engineering.