Nowe monitory LG. Jeden dla graczy, a drugi ze… sztuczną inteligencją

Podczas trwających targów IFA 2022 firma LG pokazała LG UltraGear OLED 45GR95QE oraz UltraFine Display Ergo AI 32UQ3890. Te dwa nowe monitory LG są kierowane do zupełnie innych grup klientów, bo odpowiednio do graczy oraz pracowników kreatywnych. Ich data premiery na rynku oraz same ceny są na ten moment jedną wielką tajemnicą.

Oto 45GR95QE i 32UQ890. To dwa nowe monitory LG

Zaczynając od czegoś z myślą o rozrywce, zaprezentowany w Berlinie ultraszerokątny monitor LG UltarGear OLED 45GR95QE został wyposażony w zakrzywiony (promień 800R) wyświetlacz o przekątnej 45 cali, proporcjach 21:9 i rozdzielczości 3440 x 1440 pikseli (WQHD) z maksymalną częstotliwością odświeżania 240 Hz i czasem reakcji GtG rzędu 0,1 ms.

Poza tym może pochwalić się wsparciem technologii HDR10, dwoma wyjściami HDMI 2.1 oraz pojedynczym DisplayPort 1.4. Jest to pierwszy monitor firmy z 45-calowym panelem OLED oraz zakrzywieniem, a sam fakt, że odwzorowuje 98,5% gamy DCI-P3, gwarantuje jeszcze bardziej realistyczne kolory i wyższą imersję.

Równie imponujące wrażenie sprawia znacznie bardziej profesjonalny Display Ergo AI 32UQ890. To już przykład całkowicie płaskiego 31,5-calowego monitora o rozdzielczości 4K (3840 x 2160), którego matryca IPS pokrywa 95% gamy DCI-P3. Wprawdzie w ogólnym rozrachunku wypada gorzej od monitora dla graczy (ma mniejszy współczynnik kontrastu i mniej zaawansowaną matrycę), ale jego główną cechą są dodatki systemów SI.

Przechodząc od razu do rzeczy, ten monitor LG zapewnia aż trzy tryby poprawy ergonomii oparte na sztucznej inteligencji. Mowa o AI Motion, Continuous Motion i Periodic Motion, z czego ten pierwszy sprowadza się do ciągłego śledzenia oczu użytkownika i dynamicznego dostosowywania wysokości i nachylenia ekranu za pomocą zasilanego ramienia zamontowanego na biurku.