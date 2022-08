Oppo Band 2 już oficjalnie. Ma sporo do zaoferowania w przystępnej cenie

Rynek smartbandów stale się powiększa i trudno się dziwić. Opaski sportowe są tańsze od smartwatchy, ale mają sporo do zaoferowania w kwestii funkcji sportowych czy tych monitorujących stan organizmu. Czy Oppo Band 2 również jest takim urządzeniem?

Premiera Oppo Band 2 – nowej sportowej opaski producenta

Następca Oppo Band nadal jest urządzeniem, które spokojnie możemy nazwać niedrogim. Jego cenę w Chinach w ramach przedsprzedaży ustalono bowiem na 229 juanów lub 269 juanów za wersję z NFC, co w przeliczeniu daje nam kolejno ~150 i ~180 zł. Oczywiście po uruchomieniu regularnej sprzedaży te ceny nieco wzrosną (do 249 i 299 juanów), ale nadal będą naprawdę atrakcyjne. Trzeba jedynie pamiętać, że jeśli opaska trafi do Polski, zapewne będziemy musieli zapłacić za nią więcej.

Czytaj też: realme Watch 3 Pro zbliża się do premiery. Poznaliśmy jego wygląd

Warto jednak przyjrzeć się bliżej specyfikacji Oppo Band 2, bo mamy tu kilka znaczących ulepszeń w stosunku do poprzednika. Pierwszym, co można zauważyć, jest powiększony ekran. Mamy tutaj 1,57 panel AMOLED o rozdzielczości 256 x 402 pikseli. Oppo zadbało też o czytelność wyświetlacza nawet w pełnym słońcu, bo oferuje on jasność do 500 nitów. Do tego mamy też pokrycie przestrzeni kolorów DCI-P3 i ochronę szkłem 2.5D.

Czytaj też: Oppo oficjalnie zapowiada premierę ColorOS 13

Na pokładzie znalazło się ponad 200 tarcz zegarka i aż 100 trybów sportowych. Do tego jest także moduł GPS, czujnik SpO2 (i inne czujniki monitorujące stan naszego organizmu) czy Bluetooth 5.0 LE. Warto też wspomnieć o wodoodporności 5 ATM, dzięki której nie trzeba się będzie martwić o uszkodzenie opaski podczas pływania czy aktywności nawet w czasie złej pogody. Jak podaje producent, bateria o pojemności 200 mAh, którą znajdziemy w Oppo Band 2 może wystarczyć nawet na 14 dni użytkowania.