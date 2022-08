Oppo oficjalnie zapowiada premierę ColorOS 13

Powoli zbliżamy się do premiery Androida 13, co z kolei oznacza, że już wkrótce poszczególni producenci OEM zaczną prezentować nam kolejne generacje nakładek bazujących na oprogramowaniu Google. Wśród nich nie zabraknie Oppo, a dzięki nowemu ogłoszeniu wiemy, kiedy zadebiutuje ColorOS 13.

Kilka dni temu OnePlus ogłosił premierę OxygenOS 13 i nie minął nawet tydzień, a Oppo poszło w jego ślady, ujawniając nam, kiedy zadebiutuje ColorOS 13

Na razie nie mamy za wiele szczegółów odnośnie nowości wprowadzanych przez kolejną generację nakładki producenta. Oppo dość mocno kryje się z wszelkimi informacjami nie tylko na ten temat, bo również orientacyjny czas udostępniania pierwszych aktualizacji pozostaje nieznany. Wiemy natomiast, że ColorOS 13 oparty będzie na Androidzie 13, choć to raczej nie jest zbyt zaskakująca informacja.

Jak wiele swoich ulepszeń wprowadzi na smartfonach Oppo? Cóż, na razie firma zapowiedziała, że „podstawowe funkcje bezpieczeństwa i prywatności” z Androida zostaną zachowane, podobnie jak ulepszenia estetyczne z Material You na czele. Producent ma jednak zamiar wprowadzić stosowne odświeżenia w zakresie projektu, który ma stać się „płynniejszy i wygodniejszy”. Można się ponadto spodziewać, że tak jak w przypadku poprzednich generacji, zauważymy sporo podobieństw do OxygenOS. W końcu ColorOS dzieli bazę kodu z oprogramowaniem OnePlus, więc podobieństwa będą prawdopodobnie zauważalne.

Oppo nie potwierdziło, które telefony otrzymają oprogramowanie jako pierwsze. Najnowsza wersja beta została wydana dla modeli Find N, Find 5X i Find 5X Pro, więc można się spodziewać, że to właśnie te urządzenia znajdą się na szczycie listy modeli do aktualizacji. Niedawny przeciek udostępniony przez serwis 91mobiles sugerował, że seria Oppo Reno8 będzie pierwszą, która otrzyma ColorOS 13, ale nie jest to oficjalna informacja.

Te zapewne poznamy dopiero za nieco ponad tydzień, bo 18 sierpnia. Właśnie na ten dzień Oppo zaplanowało premierę swojej nakładki.