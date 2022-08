Oto Enco Buds2, czyli nowa generacja bezprzewodowych słuchawek Oppo

Oppo zaprezentowało swoje najnowsze douszne bezprzewodowe słuchawki Enco Buds2, które reklamuje hasłem “mały rozmiar, mocny bas”. Przyjrzyjmy się bliżej, co dokładnie mają do zaoferowania.

Premiera Oppo Enco Buds2 – co te słuchawki mają do zaoferowania?

Główną cechą Enco Buds2 jest ulepszony dynamiczny przetwornik 10 mm z tytanową membraną kompozytową, co ma zapewnić mocny, czysty, głęboki i rytmiczny bas. Z racji, że ten właśnie element ma przyciągać klientów, dodano specjalnie zaprojektowane komory dźwiękowe, które sprawiają, że bas jest głębszy i bardziej wyrazisty niż w innych modelach.

O basie wspomnieliśmy, więc teraz pora na ten “mały rozmiar”. Słuchawki są bardzo kompaktowe i lekkie, bo jedna pchełka waży zaledwie 4 gramy, a ich specjalny kształt ma pomóc w lepszym przyleganiu do naszego ucha. Mimo rozmiaru mamy tutaj dość wytrzymałe baterie, bo choć Oppo nie precyzuje ich pojemności, to same słuchawki oferują do 7 godzin odtwarzania na jednym ładowaniu i do 28 godzin z wykorzystaniem etui ładującego. Warto też wspomnieć, że zaledwie 10 minut ładowania wystarczy na godzinę odtwarzania muzyki.

Enco Buds2 wyposażono ponadto w głęboką redukcję szumów AI dla połączeń — dzięki dynamicznemu śledzeniu ludzkich głosów funkcja sprawia, że nawet w bardzo hałaśliwym miejscu będziemy dobrze słyszalni dla rozmówcy. Ze smartfonem słuchawki łączą się przy pomocy Bluetooth 5.2 i, co warto wiedzieć, można wykorzystać je również do robienia zdjęć, bo dwukrotne naciśnięcie jednej słuchawki przy włączonym aparacie włączy migawkę. Są również odpowiednie sekwencje naciśnięć na odbieranie połączeń czy zmiany utworów.

Słuchawki zadebiutowały na razie w Malezji i nie wiadomo, czy Oppo zdecyduje się na ich szerzą dystrybucję. Mamy jednak na to nadzieję, bo ich cena wynosi w przeliczeniu około 137 zł, co czyni je naprawdę atrakcyjnymi, biorąc pod uwagę oferowane możliwości.