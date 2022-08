800 metrów długości i niewiarygodnie silne magnesy. Oto pierwsza unosząca się kolej magnetyczna prosto z Chin

Gdyby nie koło oraz idący za nim postęp z rozwiniętymi szlakami handlowymi na czele, nasza cywilizacja zapewne wyglądałaby obecnie zupełnie inaczej w myśl technologii, co jednoznacznie wskazuje na to, jak ogromna jest rola transportu i jak ważny jest jego rozwój. Chiny zdają się wiedzieć o tym doskonale, pielęgnując m.in. swoje dążenie do „Nowego Jedwabnego Szlaku”, czy rozwijanie transportu publicznego, czego najnowszym przykładem są pociągi maglev. Ostatnio ta kolej magnetyczna weszła na nowy poziom, kiedy to wzniosła się nad ziemię.

W żadnym innym państwie kolej magnetyczna nie jest tak rozwinięta, jak w Chinach i nic nie wskazuje na to, że ten stan rzeczy ulegnie zmianie

Rozwój kolei magnetycznej w Chinach ciągnie się od lat. W 2018 roku informowano o testach pociągu zdolnego do rozwijania 1000 km/h, a po trzech latach państwo zaprezentowało pociąg maglev zaprojektowany do osiągania prędkości maksymalnej 600 km/h. To uczyniło go najszybszym pojazdem naziemnym w tym czasie, a teraz Chiny raz jeszcze przyciągnęły swoją uwagę pierwszym na świecie „zawieszonym” w powietrzu pociągiem magnetycznym.

Ten wyjątkowy pociąg o nazwie Red Rail nie został jeszcze (co nie dziwne) oddany do użytku. Obecnie to 800-metrowa eksperymentalna jednostka znajdująca się w południowochińskim powiecie Xingguo w prowincji Jiangxi. Jest wyposażona w potężne magnesy, które mogą wywołać siłę odpychania wystarczająco silną, aby unieść w powietrze pociąg z 88 osobami na pokładzie. Co ważne – nawet bez zasilania.

Czytaj też: Widzieliśmy Samsungi Galaxy Z Fold4 i Galaxy Z Flip4. Wrażenia z ewolucji pozytywne, ale…

To właśnie jest największym wyróżnikiem tego szczególnego chińskiego pociągu. Zamiast tuż przy ziemi, unosi się około 10 metrów nad nią i nie ma żadnego (fizycznego) kontaktu z szyną. Jest on jednocześnie niezwykle szybki (jak na projekty tego typu) osiągając prędkości rzędu 80 km/h, ale w takim projekcie liczy się przede wszystkim wydajność. Dzięki swobodnemu zawisowi i braku tarcia, do funkcjonowania wymaga jedynie niewielkiej ilości energii elektrycznej.

Czytaj też: Czym są PPZR Piorun? W nasze rodzime zestawy rakiet przeciwlotniczych uwierzyło nawet USA

Pomyślicie zapewne, że sama infrastruktura kosztuje majątek… ale nie – w rzeczywistości ma kosztować około jednej dziesiątej ceny, jaką trzeba zapłacić za budowę metra. Sam pociąg może być jednak drogi, bo użyte w nim magnesy doczekały się wzbogacenia z wykorzystaniem pierwiastków ziem rzadkich, co zwiększa ich żywotność. W związku z tym są one znane jako magnesy stałe.

Czytaj też: Chcąc ulepszać swoje ciała, musimy zadbać o idealne zasilanie. Pewni naukowcy wiedzą o tym doskonale

Co ciekawe, w przyszłości ten nowy pociąg będzie również napędzany przez sztuczną inteligencję, co może znacznie zwiększyć jego prędkość do nawet 120 km/h. Wszystko to przy zachowaniu znacznie wyższej ciszy ze względu na brak fizycznego kontaktu z szynami oraz zapewnieniu mui znacznie wyższej odporności na wypadki, bo stałe pole magnetyczne może wchłonąć większość wstrząsów, które mogłyby uszkodzić inne pociągi.