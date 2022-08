Piłkarze są prześladowani w sieci. Potwierdza to sztuczna inteligencja

Wykorzystując sztuczną inteligencję naukowcy przeanalizowali wpisy na Twitterze związane z piłkarzami angielskiej Premier League. Wnioski okazują się mało optymistyczne.

Problem polega głównie na tym, że… większość zawodników doświadcza internetowego prześladowania. Analizy w tej sprawie przeprowadzili Bertie Vidgen oraz Angus Redlarski Williams z Instytutu Alana Turinga. W oparciu o przeanalizowane liczby badacze stwierdzili, że siedmiu na dziesięciu piłkarzy Premier League spotyka się z obelgami na Twitterze. Jeden na 14 doświadcza tego każdego dnia.

Czytaj też: Uwaga wielbiciele piłki nożnej! Mamy do Was jedno pytanie – czy to aby już nie przesada?

Nadużycia w sieci są więc częste, zwłaszcza o podłożu rasistowskim. Co gorsza, w dużej mierze pozostają one niezauważone przez organizacje zarządzające rozgrywkami piłkarskimi. Mając na uwadze fakt, że problemy ze zdrowiem psychicznym w świecie futbolu są coraz powszechniejsze, a internetowe prześladowania mogą nasilać to zjawisko, należy podjąć odpowiednie działania mając na celu jego zwalczanie.

Autorzy badań postanowili przeanalizować wpisy na Twitterze, ponieważ jest on powszechnie używany przez piłkarzy i kibiców. Nie ma również problemów ze zbieraniem znajdujących się tam danych. Łącznie naukowcy wzięli pod lupę 2,3 miliona tweetów, choć ogromną część pracy wykonało oprogramowanie oparte na sztucznej inteligencji. Wpisy te odnosiły się do 618 piłkarzy Premier League w pierwszej połowie sezonu 2021/2022.

Niektórzy piłkarze codziennie doświadczają ataków w sieci

Chcąc odpowiednio wyszkolić swój model, badacze najpierw ręcznie ocenili około 3000 twittów. Skategoryzowali je jako pozytywne, neutralne, krytyczne lub obraźliwe. 57% wpisów z tego grona zostało uznanych za pozytywne. Krytyczne stanowiły 12,5%, neutralne 27% a obraźliwe – 3,5%. Później do akcji wkroczyło uczenie maszynowe. Wykazało, iż 2,6% z 2,3 mln wpisów zawierało nadużycia, co daje niemal 60 000 obraźliwych tweetów w ciągu zaledwie pięciu miesięcy.

Czytaj też: Sztuczna inteligencja będzie wykonywała obliczenia szybciej. Co ze zużyciem energii?

68% graczy otrzymało w tym okresie co najmniej jeden obraźliwy tweet. Szczególnie boleśnie o „mocy” internetu przekazało się 12 piłkarzy, na których przypadła mniej więcej połowa wszystkich oszczerczych komentarzy. Najwięcej obraźliwych tweetów otrzymali zawodnicy Manchesteru United: Cristiano Ronaldo, Harry Maguire i Marcus Rashford. Klub z Manchesteru wydaje się w dużej mierze kształtować te trendy. 27 sierpnia 2021 roku, kiedy United ponownie podpisało kontrakt z Cristiano Ronaldo oraz 7 listopada 2021 roku, kiedy Harry Maguire wysłał tweeta z przeprosinami po przegranej z Manchesterem City, liczba ataków zauważalnie wzrosła.