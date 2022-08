Plus dodaje do swojej oferty nowy router 5G

W ofercie sieci Plus pojawił się nowy router, który obsługuje najszybszy internet w technologii 5G. DBG SpeedBox Router 5G CPE 3 sprawdzi się zarówno w domu czy w mieszkaniu, ale także w małych, jak i średnich przedsiębiorstwach lub nawet w akademikach.

Nowy router 5G w Plusie

Bezsprzecznie Plus jest największym w Polsce dostawcą sieci najnowszej generacji. W zasięgu internetu operatora jest już ponad połowa mieszkańców naszego kraju i dotyczy to nie tylko dużych miast, ale też mniejszych miejscowości. By klienci sieci mogli bez przeszkód korzystać z 5G, Plus wciąż dodaje do swojej oferty nowe urządzenia (obecnie jest ich ponad 80). Jednym z nich jest najnowszy router.

DBG SpeedBox Router 5G CPE 3 dostępny jest na raty w ofercie abonamentowej z internetem 5G dostępne np. w ofercie na 48 rat po 28 zł + 0,98 zł na start (razem 1344,98 zł). Oczywiście konieczne jest tutaj dobranie odpowiedniego abonamentu np. 50 zł miesięcznie. W takiej ofercie klient otrzymuje pakiet internetowy 120 GB/mies. Oraz dostęp do sieci 5G w cenie abonamentu. Umowa obowiązuje przez 24 miesiące, ale pierwszy miesiąc jest darmowy. Jest również możliwość przetestowania usługi i sprzętu przez 15 dni, dzięki czemu można mieć pewność, że ta opcja jest odpowiednia.

DBG SpeedBox Router 5G CPE 3 jest łatwy w obsłudze, także pierwsze uruchomienie nie nastręcza żadnych problemów, bo jest szybkie i bezproblemowe. Router zapewnia obsługę Wi‑Fi 6, a o wysoki poziom bezpieczeństwa dba wbudowany firewall oraz odpowiedni protokół VPN (L2TP i PPTP). Router może obsługiwać nawet 64 urządzenia jednocześnie oraz obsługuje SMS-y.