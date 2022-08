Roboty uczą się pływać. Ich sposób jest zaskakująco podobny do ludzkiego

Międzynarodowy zespół naukowców, który przedstawił rezultaty swoich działań na łamach Communications Physics był w stanie nauczyć mikroroboty pływania. W publikacji badacze wyjaśnili, jak im się to udało.

Raczej trudno sobie wyobrazić, by cały te proces wyglądał identycznie jak w przypadku ludzi, choć podobieństwo z pewnością jest. Maszyny do osiągnięcia celu wykorzystują bowiem sztuczną inteligencję i metodę tzw. uczenia przez wzmacnianie. Po co jednak robotom taka umiejętność? W grę wchodzi szereg zastosowań, choćby dostarczanie leków wewnątrz organizmu czy też wykonywanie drobnych zabiegów.

Czytaj też: Robot bawi się „ciastoliną” niczym dziecko, ale chodzi o coś więcej niż tylko frajdę

Problem polega na tym, że większość dotychczasowych maszyn-pływaków może wykonywać głównie proste manewry, które są odgórnie zaplanowane. Postęp w tej sprawie powinien być możliwy dzięki osiągnięciom wspomnianych naukowców, którzy postanowili wykazać, że mikroroboty mogą się uczyć i dostosowywać do zmieniających się warunków dzięki sztucznej inteligencji.

W praktyce oznacza to, że informacje zbierane w czasie kolejnych podejść prowadzą do sytuacji, w której mikroroboty uczą się metodą prób i błędów. Dzięki temu z czasem zyskują możliwość utrzymania się na powierzchni i zmierzania w wybranych kierunkach. Członkowie zespołu połączyli sztuczne sieci neuronowe z uczeniem przez wzmacnianie. W efekcie mechaniczny pływak mógł pływać i nawigować w wybraną stronę.

Pływające mikroroboty mogą być wykorzystywane między innymi w medycynie

Kiedy takie urządzenie porusza się w określony sposób, otrzymuje informację zwrotną dotyczącą poprawności swoich działań. Za każdym razem może więc korygować popełniane wcześniej błędy, bazując na doświadczeniach z interakcji z otaczającym go środowiskiem.

Czytaj też: Odrestaurowywanie starych zdjęć za darmo. Wszystko dzięki sztucznej inteligencji

Co ważne, taki mikrorobot był nawet w stanie pokonywać skomplikowane trasy bez wcześniejszego zaprogramowania. Naukowcy pokazali również jego wysoką wydajność w starciu z wszelkiej maści wirami i falami. Tego typu zdolności będą w przyszłości odgrywały kluczową rolę w kontekście biomedycznych zastosowań pływających mikrorobotów, które będą pracowały w niekontrolowanych i nieprzewidywalnych środowiskach.