Odrestaurowywanie starych zdjęć za darmo. Wszystko dzięki sztucznej inteligencji

Czy wiecie, że stare zdjęcia, które nadszarpnął ząb czasu lub nieodpowiedni sposób przechowywania, można naprawić? Pomoże w tym sztuczna inteligencja, umożliwiająca odrestaurowywanie starych zdjęć za darmo, za którego stworzenie odpowiadają naukowcy firmy Tencent.

Naukowcy Tencent opracowali narzędzie, dzięki któremu odrestaurowywanie starych zdjęć za darmo nigdy nie było takie proste

Wspomniani naukowcy opracowali narzędzie GFP-GAN (Generative Facial Prior-Generative Adversarial Network), które może nadać drugie życie zniszczonym lub bardzo słabej jakości zdjęciom portretowym z (w domyśle) starych czasów. W tym celu połączono informacje z dwóch modeli sztucznej inteligencji, aby w mgnieniu oka robić to, co specjalistom od renowacji w Photoshopie zajęłoby przynajmniej kilkadziesiąt minut.

Czytaj też: Motorola moto g32 już w Europie, a minęło zaledwie kilka dni, odkąd po raz pierwszy o niej usłyszeliśmy

System z automatu uzupełnia brakujące szczegóły zdjęcia realistycznymi detalami, zachowując przy tym wysoką dokładność i jakość. Tego typu zastosowania SI nie są niczym nowym, ale do tej pory znane metody wykorzystywały różnice między sztucznymi i prawdziwymi zdjęciami, aby przeprowadzać renowację.

Czytaj też: Oppo Reno6 i Reno6 Pro w letniej superofercie. Można zaoszczędzić kilkaset złotych!

To jednak nie sprawdzało się najlepiej, owocując niską jakością, dlatego nowe podejście wykorzystuje wstępnie wytrenowaną wersję istniejącego modelu (StyleGAN-2 firmy NVIDIA), aby instruować autorski model naukowców Tencent na wielu etapach procesu generowania obrazu. Technika ta ma na celu zachowanie „tożsamości” osób na zdjęciu ze szczególnym uwzględnieniem cech twarzy, takich jak oczy i usta.

Czytaj też: Najnowsza beta iOS 16 wprowadza kilka ulepszeń w iMessage

Co najlepsze, wersję demo GFP-GAN można wypróbować za darmo i nawet wykorzystać ją do własnych projektów, jako że twórcy udostępnili również cały kod programu. Warto wspomnieć, że projekt choć jest zaskakująco dokładny, to nadal „zgaduje”, jak dana osoba wyglądała na oryginalnym zdjęciu, więc finalnie różnice mogą doprowadzić do delikatnego zatarcia prawdziwej osobowości.