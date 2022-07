Oppo Reno6 i Reno6 Pro w letniej superofercie. Można zaoszczędzić kilkaset złotych!

Jeśli ubiegłoroczna seria Reno6 przypadła Wam do gustu, ale cena tych urządzeń nieco Was odstręczała, to nowa promocja Oppo powinna Wam się spodobać. Reno6 i Reno6 Pro można teraz kupić taniej aż o 700 zł.

Oppo Reno6 i Reno6 Pro zadebiutowały w Polsce we wrześniu ubiegłego roku

Zanim przejdziemy do cen, zerknijmy najpierw na to, co te smartfony mają do zaoferowania. Producent zadbał o rozbudowanie nie tylko możliwości fotograficznych, ale też funkcji gamingowych i technologii szybkiego ładowania. Ulepszono również wytrzymałość nowych smartfonów dodając elementy chroniące przed zachapaniem.

Oppo Reno6 Pro wyposażono w zakrzywiony wyświetlacz 3D AMOLED o przekątnej 6,55 cala, częstotliwości odświeżania 90 Hz i częstotliwości próbkowania dotyku do 180 Hz. Wysoką jakość wyświetlanego obrazu potwierdza certyfikat HDR10+. W modelu Reno6 dostajemy ekran AMOLED o przekątnej 6,43 cala z częstotliwością odświeżania 90 Hz i próbkowania dotyku do 180 Hz. Jak już wspomnieliśmy, spory nacisk położono na jakość aparatów. Reno6 Pro ma do zaoferowania poczwórną kamerę 50 Mpix (IMX766,1/1.56″) i aparat do selfie 32 Mpix. W głównym obiektywie nie zabrakło technologii DOL-HDR i All-Pixel Omni Focus, które zapewniają lepsze możliwości nagrywania wideo czy robienia zdjęć. W Reno6 5G znajdziemy natomiast potrójną kamerę 64 Mpix i aparat przedni 32 Mpix.

SercemOppo Reno6 Pro jest procesor Qualcomm Snapdragon 870 wspierany przez 12 GB pamięci RAM i 256 GB pamięci wbudowanej o standardzie UFS 3.1. Bateria w tym modelu ma pojemność 4500 mAh i obsługuje technologię ultraszybkiego ładowania 65W SuperVOOC 2.0. Wystarczy niecałe 35 minut, by naładować baterię do pełna. Natomiast w Reno6 znajdziemy procesor MediaTek Dimensity 900 wspierany przez 8 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci masowej. Bateria o pojemności 4300 mAh także obsługuje ultraszybkie ładowanie 65W SuperVOOC 2.0.

Letnia superoferta pozwala zaoszczędzić do 700 zł na zakupie Oppo Reno6 i Reno6 Pro

Promocja obowiązywać będzie do 11 sierpnia i w jej ramach model Pro kupimy za 2999 zł, zaś model podstawowy – za 1899 zł. Przekłada się na na zniżki o kolejno 700 i 600 zł. Z oferty można skorzystać w Strefie Marki Oppo na Allegro, a także w takich sklepach z elektroniką jak MediaMarkt, Media Expert, RTV Euro AGD, NEONET, Komputronik i x-kom.