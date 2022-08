Problem z dwutlenkiem węgla rozwiązany? Ten pociąg potrafi go wychwytywać podczas zwykłej jazdy

Spotkaliśmy już wiele urządzeń wychwytujących dwutlenek węgla z atmosfery, ale takiego jeszcze nie było. Amerykańska firma postanowiła skonstruować pociąg z technologią do zbierania CO 2 z powietrza. Energia do tego procesu będzie pobierana z paneli słonecznych oraz z hamowania rekuperacyjnego. Jeśli rozwiązanie technologiczne trafi do masowej produkcji, to może stać się cennym środkiem do chociaż częściowej redukcji ilości dwutlenku węgla w atmosferze oraz sprawi, że przejazd pociągiem stanie się całkowicie neutralny dla klimatu.

Amerykańska firma CO 2 Rail przedstawiły niezwykły projekt pociągu z panelami słonecznymi i technologią do wychwytywania dwutlenku węgla z atmosfery. Jest to , zdaniem twórców, pierwszy całkowicie neutralny klimatycznie pojazd szynowy na świecie. Jak dokładnie działa?

Jeden z wagonów jest wyposażony w urządzenie do zbierania CO 2 z atmosfery podczas jazdy. Bez żadnych dodatkowych wentylatorów powietrza wlatuje przez przedni otwór, następnie dwutlenek węgla zostaje zmagazynowany w wagonie, a z tylnego otworu wypuszczane jest czyste powietrze pozbawione cieplarnianego gazu.

Two facts that go together surprisingly well: There is way too much carbon in the air and trains are very hard to slow down. Christos Maravelias, collaborators @co2rail and others show how trains could pull nearly .5gigaton CO2/yr from the air by 2030. https://t.co/xloFwm9HXR pic.twitter.com/cIDp0d4N8y — Princeton Engineering (@EPrinceton) July 26, 2022

Do całego procesu potrzeba dużo energii, która będzie pochodziła z dwóch głównych źródeł – słońca i hamowania. Na ścianie wagonu zamontowane będą panele słoneczne. Ponadto energia elektryczna będzie produkowana podczas hamowania składu pociągu – wykorzystany będzie mechanizm hamowania rekuperacyjnego (energia kinetyczna zwalniającego pociągu zostaje zamieniona na energię elektryczną zamiast na cieplną).

Pociąg do zbierania CO2. Jak będzie skuteczny ten system?

Na łamach czasopisma Future Energy został opublikowany techniczny opis ekologicznej metody CO 2 Rail. Jak podają autorzy, łączna roczna wydajność wszystkich pojazdów szynowych z tą technologią obejmie 0,45 gigaton do 2030 roku, 2,9 gigaton do 2050 roku i 7,8 gigaton do 2075 roku. Wszystko zależy od ilości wyprodukowanych składów – pierwsze wagony sekwestrujące dwutlenek węgla będą w stanie zebrać w ciągu roku około 3000 ton tego gazu.

Co2rail, a US based train manufacturing #startup is aiming big in terms of developing trains capable of capturing carbon dioxide directly from the air.



Read the full article at: https://t.co/ijVMLHJ0WE#cleantech #cleanenergy #cts22 #technology #carboncapture #climatetech pic.twitter.com/ik5wy1xsKb — London Climate Technology Show (@ukclimatetech) July 25, 2022