Wielki zwrot w rozwoju hipersonicznej broni USA. HAWC pokazał się ze świetnej strony

USA rozwija swoje hipersoniczne pociski w ramach wielu programów z HAWC na czele. Program Hypersonic Air-Breathing Weapons Concept ma na celu stworzenie pocisku z silnikiem strumieniowym z naddźwiękową komorą spalania (scramjet). Mowa więc o takim, który znacznie przewyższy swoimi możliwościami zwyczajny silnik strumieniowy. To nowe systemy uzbrojenia, dlatego wpadki się zdarzają, ale na szczęście dwa udane testy HAWC pod rząd wskazują, że w tym roku miał miejsce wielki zwrot w rozwoju hipersonicznej broni USA.

Drugi test HAWC zakończony. Hipersoniczna broń USA rozwija się w najlepsze

Jeśli ciekawi Was temat związany z hipersonicznymi pociskami oraz tym, jak USA rozwija je od lat, koniecznie kliknijcie tutaj. To artykuł o tym, dlaczego ta nowa broń jest niczym nowe atomówki i HAWC jest właśnie przykładem tej broni. Ten pocisk opracowany przez Raytheon Technologies i Northrop Grumman przeszedł dwie udane próby w locie z rzędu.

Ostatni test miał miejsce w lipcu i został przeprowadzony w nieujawnionym miejscu po 11 miesiącach od poprzedniego udanego pierwszego testu, który odbył się 2 września 2021 roku. Zespół Raytheon Technologies/Northrop Grumman przy okazji wspomniał, że program HAWC przyspiesza rozwój, dzięki nowoczesnej technologii, bo inżynierii cyfrowej.

W jej ramach wirtualny bliźniak pocisku odbył niezliczoną ilość lotów w symulacji komputerowej między dwoma testami w świecie rzeczywistym. Dzięki temu zespół może wykorzystać modele cyfrowe i dane z rzeczywistych lotów do opracowania nowych wersji pocisku (materiałów, procesów produkcyjnych i kształtów aerodynamicznych), które najlepiej wytrzymają temperatury i naprężenia związane z lotem z prędkością przekraczającą Mach 5.

W najnowszym teście delikatnie zmodyfikowany prototyp HAWC został umieszczony pod skrzydłem samolotu i wzniósł się na dużą wysokość, na której to został wypuszczony. Po oddzieleniu pocisku od samolotu, jego silnik rakietowy na paliwo stałe rozpędził pocisk do prędkości naddźwiękowej, po czym nastąpił zapłon scramjeta, czyli silnika strumieniowego z naddźwiękową komorą spalania bez żadnych ruchomych części. Ten wykorzystuje swój ruch do sprężenia napływającego powietrza w falę uderzeniową, która spala się wraz z paliwem, wytwarzając ciąg.