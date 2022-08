Niedrogi, ale dobrze wyposażony POCO M4 5G zalicza globalną premierę

Kolejny model marki POCO wkroczył na globalny rynek. POCO M4 5G znów jest przykładem dobrego stosunku jakości do ceny, bo ten niedrogi smartfon oferuje właściwie wszystko to, czego w tej półce cenowej powinniśmy oczekiwać.

Budżetowe modele mają to do siebie, że ich producenci muszą zrezygnować z pewnych kwestii na rzecz niskiej ceny. Mimo wszystko, na rynku znajdziemy wiele urządzeń, które cechują się świetnym stosunkiem jakości do ceny, a przecież nam jako klientom, na tym najbardziej zależy. Dobrym przykładem jest tutaj marka POCO, która już od dłuższego czasu oferuje właśnie takie urządzenia.

POCO M4 5G jest już dostępny globalnie. Przyjrzyjmy się mu bliżej

Od razu warto zauważyć, że nowo zaprezentowany smartfon jest najtańszym modelem 5G w ofercie POCO. Producent postawił tutaj na plastikową obudowę, co jest raczej standardem w tej półce cenowej. Nie zapomniano jednak o zapewnieniu odpowiedniej ochrony – IP52, a także szkło Corning Gorilla Glass 3. POCO M4 5G wyposażono w 6,58-calowy ekran IPS LCD o rozdzielczości 2400 × 1080 pikseli, częstotliwości odświeżania 90 Hz i częstotliwości próbkowania dotykowego 240 Hz. Do tego mamy 401 PPI, współczynnik kontrastu 1500:1 i proporcje 20:9. Minusem mogą być dość szerokie ramki, zwłaszcza ta dolna, ale to raczej nie powinno nikomu zbytnio przeszkadzać.

Na płaskim ekranie znalazło się też wcięcie w kształcie kropli wody, w którym umieszczono 8-megapikdelowy aparat do selfie. Z tyłu natomiast dostajemy podwójną konfigurację z 13-megapikdelowym aparatem głównym (z przysłoną o wartości f/2.2 i autofocusem PDAF) i 2-megapikdelowy sensor do pomiaru głębi.

Sercem POCO M4 5G jest procesor MediaTek Dimensity 700 wspierany przez 4 lub 6 GB pamięci RAM i 64 lub 128 GB pamięci wbudowanej. Zdecydowanie na plus jest tutaj pojemność baterii wynosząca 5000 mAh, niestety ta obsługuje ładowanie z mocą 18 W (w zestawie ładowarka 22,5 W). Smartfon działa pod kontrolą Androida 12 z nakładką MIUI 13. Nie zabrakło też dual-SIM, dwuzakresowego Wi-Fi, Bluetooth 5.1, czytnika linii papilarnych zintegrowanego z przyciskiem zasilania czy gniazda słuchawkowego 3,5 mm.

POCO M4 5G – cena i dostępność

Smartfon pojawi się w trzech kolorach – Power Black, Cool Blue i Poco Yellow. Co do globalnych cen, a także dostępności na poszczególnych rynkach nie mamy jeszcze informacji. W Indiach za ten model trzeba zapłacić od 15 999 rupii, czyli ok. 930 zł.