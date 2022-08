Dolina niesamowitości w pigułce. Obejrzyjcie w akcji robota Ameca o realistycznej twarzy

Zjawisko uncanny valley to po “naszemu” dolina niesamowitości. Wedle tej teorii zbyt realistyczne twarze cyfrowych postaci czy właśnie rzeczywistych robotów, wywołują u nas odrazę przez to, że zbytnio przypominają prawdziwe oblicza ludzi. Czy również jesteście na to podatni? Sprawdźcie to poniżej, oglądając w akcji robota Ameca o realistycznej twarzy.

Obejrzyjcie w akcji robota Ameca

Brytyjska firma Engineered Arts opublikowała kolejne wideo ze swoim robotem Ameca w roli głównej. Nie jest to byle jaki robot, bo firma sama stwierdza (i nie spotyka się z głosami krytyki), że Ameca to “najbardziej zaawansowany na świecie robot o ludzkich kształtach”, który reprezentuje “czołówkę technologii ludzko-robotycznej”. Innymi słowy – Ameca na ten moment jest najbardziej zaawansowanym humanoidalnym robotem na świecie, w co można uwierzyć.

Powyżej możecie obejrzeć nagranie “interakcji” Ameca z lustrem, które jest pokazem obecnych możliwości tego robota po zastosowaniu aż 12 nowych siłowników. Materiał ukazuje, jak Ameca wpatruje się w lustro, dotyka go swoją w pełni działającą dłonią i następnie prezentuje kilka wyrazów twarzy. Wszystko to sprawia wrażenie CGI (grafiki komputerowej), ale nie – to rzeczywiście obecny stan robota Ameca.

Inną kwestią jest to, jak ten pokaz został zrealizowany. To zapewne zwyczajna pętla programowa z góry narzuconych ekspresji, następujących po sobie “jedna po drugiej”, a nie rzeczywistych reakcji (na np. dotknięcie lustra i zobaczenie siebie). Robotyka jest jednak na dobrej drodze, aby niegdysiejsza fikcja stała się rzeczywistością, a roboty zaczęły nas otaczać.