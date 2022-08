Opisujemy najnowszy myśliwski okręt podwodny Chin. Obecnie stacjonuje przy Tajwanie

Dowiedzieliśmy się właśnie, że najnowszy myśliwski okręt podwodny Chin obecnie stacjonuje przy Tajwanie, więc to idealny moment na przyjrzenie się tej jednej wielkiej niewiadomej. W rzeczywistości bowiem chińska marynarka wojenna (PLAN) bardzo postarał się o to, aby świat nie wiedział, czym jest ten tajemniczy okręt podwodny. Świat i historia nie lubią jednak pustki, więc dzięki analitykom i śladowym informacjom, wiemy co nieco na temat tego okrętu.

Najnowszy myśliwski okręt podwodny Chin to obecnie najbardziej zaawansowany projekt pozbawiony nuklearnego napędu

Chociaż zabawa w domysły i spekulacje nie zawsze zapewnia wiarygodne i stuprocentowe informacje, na ten moment mamy dostęp tylko do nich, jeśli idzie o ten najnowszy myśliwski okręt podwodny Chin. Według analityków jest to nie całkowicie nowy typ, a kolejny wariant znanego już na całym świecie Typ-039A, którego NATO zwykło określić mianem Yuan. Sugestie wskazują na Typ-039C i Typ-039D, ale kwestia nazewnictwa nie jest aż tak ważna.

Ważne jest to, że ten tajemniczy okręt jest obecnie najbardziej zaawansowanym podwodnym dziełem Chin z napędem nie opartym na mocy atomu. Pewne jest, że został pierwotnie zbudowany w Wuhan i następnie odesłany do portu w Szanghaju, w którym to zadbano o jego odpowiednie wyposażenie. Proces jego powstania jest ponoć rekordowo szybki, bo ten okręt wszedł już na służbę, ale z racji braku dokładnych informacji co do postawienia stępki oraz doposażenia, ciężko o dokładne szacunki poszczególnych etapów.

Jego ceremonia wejścia na służbę miała miejsce w Ningbo, co sugeruje ustanowienie jego bazy w Daxie Dao, gdzie stacjonuje już wiele innych okrętów typu Yuan. Nie jest to jednak tak ważne, jak jego dwa główne wyróżniki – wyposażenie oraz nietypowy charakterystyczny żagiel, którym zajmiemy się w dalszej części tekstu.

Samo (znane) wyposażenie sprowadza się przede wszystkim do sonaru holowanego, wybiegającego przez góry ster. To najpewniej znaczne ulepszenie względem tego, co stosuje się w przypadku starszych okrętów podwodnych typu Yuan. Dlaczego? Bo to system hydrofonów holowanych za okrętem podwodnym na przewodzie, który może mieć wiele kilometrów długości. Takie odseparowanie sonaru od okrętu sprawia, że systemy znajdują się z dala od źródeł szumów głównego okrętu, co znacznie poprawia stosunek sygnału do szumu, a tym samym skuteczność wykrywania i śledzenia wrogich okrętów. Dodatkowo zwykle zapewnia lepszą rozdzielczość i zasięg w porównaniu z sonarem montowanym w kadłubie, pokrywając jego martwe pola.

Z kolei wspomniany żagiel tego chińskiego okrętu przynosi na myśl szwedzkie okręty typu A-26 przez swoją nietypowy dodatek, przynoszący na myśl pogrubienia rodem z samolotów typu stealth. O ile oficjalne przeznaczenie tego rozwiązania nie jest znane, ten może obniżać sygnaturę radarową podczas poruszania się po powierzchni, a nawet (co bardzo wątpliwe) stanowić dom dla VLS, czyli systemu pionowego startu dla rakiet. Jeśli więc uznamy, że ten dodatek nie ma nic wspólnego z możliwościami bojowymi, ten szczególny okręt podwodny Chin wykorzystuje zapewne dokładnie te same torpedy i pociski przeciwokrętowe, co inne okręty tego typu.

W tym wszystkim ten najnowszy myśliwski okręt podwodny Chin nie wyróżnia się tylko jednym – napędem. Sięgnął bowiem po mniej zaawansowany rodzaj napędu AIP (Air Independent Power). Ten w myśl możliwości jest w pewnym sensie pomostem między tradycyjnym napędem spalinowym, od którego się odchodzi, a najpotężniejszym napędem elektrycznym z pokładowym generatorem atomowym. W praktyce system AIP działa tak, że okręt co jakiś czas musi wypływać, aby wykorzystać generatory diesla do ładowania akumulatorów, które z kolei zasilają silniki elektryczne.

Okręt podwodny Typ 039A (Yuan)

Do pełni informacji na temat tytułowego okrętu musimy wspomnieć o podstawach, na których bazuje, a więc na mniej zaawansowanych wariantach typu Yuan. Te służą w chińskiej marynarce od 2006 roku i obecnie stworzono 17 z 20 planowanych. W przypadku wersji 039B ich gabaryty zamykają się w długości 77,6 metra, a szerokość w 8,4 metra, podczas gdy wyporność po zanurzeniu sięga 3600 ton.

Typ-039D lub Typ-039C

Podstawowy Typ 039A doczekał się sześciu wyrzutni torpedowych o średnicy 533 mm, z których można wystrzelić torpedy takie jak Yu-6 czy naddźwiękowe YJ-18. Jest też (najpewniej) zdolny do wystrzeliwania pocisków przeciwokrętowych serii YJ-8X, które wykorzystują inercyjne i terminalne aktywne naprowadzanie radarowe, aby uderzać precyzyjnie w cele oddalone o nawet 120 km z prędkością Mach 0,9 i swoją 165-kilogramową głowicą wybuchową. Wisienką na torcie jest możliwość strzelania pociskami CY-1 do zwalczania okrętów podwodnych, ale kwestia produkcji tych pocisków jest dosyć niejasna.