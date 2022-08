Polskie myśliwce F-16 z nowymi pociskami. Czym są CATM-120C?

Myśliwce F-16 to oczko w głowie naszego lotnictwa, jako że to najbardziej zaawansowane samoloty, do których nasi piloci mają dostęp. Nie tak dawno zajęliśmy się ich szczegółowym opisem, a dziś dowiedzieliśmy się, że na polskie myśliwce F-16 doczekały się nowych pocisków. Te wprawdzie są bezużyteczne przeciwko wrogom, ale i tak znacząco przydadzą się naszym pilotom.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, polskie myśliwce F-16 doczekają się kolejnych 22 CATM-120C. Nie wiemy, do ilu obecnie mają dostęp nasze Siły Powietrzne

Dowiedzieliśmy się właśnie, że 3 sierpnia Agencja Uzbrojenia rozpoczęła postępowanie przetargowe na zakup partii (22 egzemplarzy) pocisków szkolno-treningowych CATM-120C (Captive Air Training Missile) dla myśliwców wielozadaniowych F-16C/D Block 52+ Advanced, czyli naszych polskich Jastrzębi. Termin składania wniosków o udział w postępowaniu minie 19 września 2022, a kryterium wyboru oferty ma być najniższa cena.

Te pociski o długości 365 cm, średnicy 17,8 cm i masie rzędu 154 kg służą do symulacji pocisków rakietowych klasy powietrze-powietrze średniego zasięgu AIM-120 AMRAAM. Zawdzięczają to temu, że są praktycznie identyczne względem AIM-120C-5, a same w sobie składają się z czterech głównych sekcji. Te dokładnie odwzorowują sekcję naprowadzania, głowicę bojową, układ napędowy i podzespoły sterujące pocisku AMRAAM.

W praktyce pociski CATM-120C służą jednak nie do czynnego strzelania, a bardziej do trenowania procedur załadunku oraz rozładunku z szyny uzbrojenia, przenoszenia i samego lotu z podwieszonymi pociskami. Ich producentem jest amerykańska spółka Marvin Engineering Company.

F-16 jest myśliwcem wielozadaniowym, który ma radzić sobie w możliwie najszerszej liczbie scenariuszy. Stąd obecność u niego nawet (pozornie starego) działka Gatlinga M61A kalibru 20 mm. Arsenał F-16 stanowią również nowoczesne pociski kierowane powietrze-powietrze AIM-120C-5 AMRAAM do walki na średnie odległości oraz samonaprowadzane AIM-9X Super Sidewinder na podczerwień do konfrontacji powietrznych na bliższym dystansie.

W przypadku uzbrojenia przeciwko celom naziemnym te myśliwce mogą sięgnąć po 227-kilogramowe bomby Mk82 i 907-kilogramowe Mk84 F-16 oraz kierowane rakiety AGM-65G2 i JSOW. Wisienką na torcie są obecne w arsenale polskiego lotnictwa pociski AGM-158 JASSM oraz JASSM-ER. Oba przyjmują postać taktycznych pocisków manewrujących o obniżonej wykrywalności, któe powstały z myślą o niszczeniu celów poza zasięgiem obrony przeciwlotniczej wroga.