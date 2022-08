Premiera serii vivo V25. Kolejne smartfony z „magiczną” obudową

Nowe średniopółkowe smartfony vivo zaliczyły dziś swoją premierę. vivo V25 i V25 Pro znów zachwycają „magiczną” zmieniającą obudową, ale wiadomo — wygląd to nie wszystko. Zerknijmy więc na to, co mają do zaoferowania.

Nowa seria vivo V25 składa się z dwóch modeli – podstawowego i Pro

Ten mocniejszy smartfon napędzany jest przez wykonany w 6nm procesie technologicznym układ MediaTek Dimensity 1300 zintegrowany z modemem 5G. Na rynek wchodzi w dwóch wariantach konfiguracji pamięci – 8/128 GB i 12/256 GB. Producent umieścił tutaj też całkiem pojemną baterię 4830 mAh obsługującą szybkie ładowanie 66 W FlashCharge. vivo V25 Pro działa pod kontrolą Androida 12 z nakładką Funtouch OS 12.

Czytaj też: Niedrogi, ale dobrze wyposażony POCO M4 5G zalicza globalną premierę

vivo V25 Pro

Urządzenie wyposażono w zakrzywiony, 6,56-calowy panel AMOLED o rozdzielczości 1080p i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Pod ekranem umieszczono czytnik linii papilarnych, a w okrągłym otworze 32-megapikdelowy aparat do selfie z autofokusem. Z tyłu znajdziemy natomiast potrójny system aparatów z jednostką główną 64 Mpix z OIS (i EIS), obiektyw ultraszerokokątny 8 Mpix i makro 2 Mpix.

vivo V25 Pro

Do wyboru są dwie opcje kolorystyczne – czarna i niebieska. To właśnie ta ostatnia może zmieniać swój wygląd w świetle UV lub pod wpływem promieni słonecznych. Jeśli chodzi o ceny, za wariant 8/128 GB trzeba zapłacić 35999 rupii (~2100 złotych), a za 12 GB/256 – 39999 rupii (~2350 złotych).

Czytaj też: Czy ulepszenia w serii iPhone 14 będą faktycznie tak bardzo odczuwalne?

vivo V25 Pro

W przypadku modelu podstawowego vivo również postawiło na chipset od MediaTek, tym radem jest to Dimensity 900 wspierany przez 8 lub 12 GB pamięci RAM i 128 lub 256 GB pamięci wbudowanej. Jest też opcja wirtualnej pamięci RAM powiększająca tę w smartfonie o dodatkowe 8 GB. Bateria o pojemności 4500 mAh obsługuje ładowanie z mocą 44 W.

vivo V25

vivo V25 ma już płaski, nieco mniejszy ekran o przekątnej 6,44 cala, ale nadal jest to panel AMOLED o rozdzielczości 1080p. Producent obniżył jednak częstotliwość odświeżania do 90 Hz, przeniósł też czytnik linii papilarnych na bok urządzenia. Warto jednak wspomnieć, że mamy tutaj obsługę HDR10+. We wcięciu w kształcie litery „u” znalazła się 50-megapikselowa kamerka z mnóstwem algorytmów SI, więc jeśli szukasz urządzenia do vlogowania, to może być idealny wybór. Z tyłu znalazł się aparat główny 64 Mpix z OIS, ultraszerokokątny 8 Mpix i makro 2 Mpix.

Czytaj też: Oppo pracuje nad dwoma składanymi smartfonami. Co ważniejsze, wprowadzi je na globalny rynek

vivo V25

Model podstawowy w nowej serii dostępny jest w trzech kolorach – Aquamarine Blue, Sunrise Gold i Diamond Black, z których tylko dwa pierwsze zmieniają kolor w świetle UV lub pod wpływem światła słonecznego. Ceny vivo V25 jeszcze nie zostały ogłoszone.