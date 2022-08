Próbki starsze niż cały Układ Słoneczny. Naukowcy badają niezwykłe fragmenty 

Pył starszy niż cały nasz Układ Słoneczny znaleziono na powierzchni asteroidy Ryugu. Próbki na Ziemię dostarczyła japońska sonda Hayabusa2, a kosmiczna przesyłka ma zaskakującą zawartość.

Naukowcy zajmujący się analizą zebranych fragmentów porównali je ze znanymi ziarnami znalezionymi w meteorytach zwanych chondrytami węglistymi i pochodzących sprzed powstania naszego układu. Zaledwie 5 procent meteorytów na Ziemi zawiera taki niezwykle stary gwiezdny pył, a niektóre próbki mają nawet 7 miliardów lat.

Japońscy badacze opisali swoje perypetie w The Astrophysical Journal Letters. Jak wynika z publikacji, Ryugu zawiera wszystkie znane typy ziaren pyłu, których początki sięgają czasów sprzed narodzin Słońca. Część tych próbek przetrwała, choć powinna ulec rozpadowi na skutek wietrzenia, co pozwala sądzić, że ziarna zostały w jakiś sposób osłonięte przed tym zjawiskiem.

Składy i obfitości ziaren przedsłonecznych, które znaleźliśmy w próbkach Ryugu, są podobne do tego, co wcześniej znaleźliśmy w chondrytach węglistych. To daje nam pełniejszy obraz procesów formowania się Układu Słonecznego, który może informować o modelach i przyszłych eksperymentach na próbkach Hayabusa2, a także innych meteorytach.

Larry Nittler, Arizona State University