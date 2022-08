Norweska armia zdecydowała. Programowalna amunicja dla granatników Carl-Gustaf będzie razić cele 4000 odłamkami

Na czerwcowych, paryskich targach zbrojeniowych aż dwóch wystawców pochwaliło się dążeniem do poprawy możliwości tego granatnika pod kątem przystosowania do wykorzystywania amunicji programowalnej. Tak też szwedzka firma Saab zaprezentowała moduł kontroli ognia FCD 558, który zapewnia strzelcowi możliwość wykorzystywania HE 448, czyli zupełnie nowej amunicji programowalnej. Dziś z kolei szwedzki koncern lotniczy i obronny Saab poinformował, że otrzymał od Norweskich Sił Zbrojnych zamówienie, które dotyczy dostaw programowalnej amunicji HE 448 właśnie dla granatników Carl-Gustaf M4.

Programowalna amunicja dla granatników Carl-Gustaf

Granatnik Carl Gustaf M4 to najnowsza wersja kultowej już wręcz broni. Ten wariant sprowadza się do wzbogaconej szynami picatinny wyrzutni o wadze 6,6 kg i długości 950 mm z opcją wykorzystywania właśnie programowalnych pocisków. Wykorzystać chce to norweska armia, która teraz na mocy 15-letniej umowy ramowej będzie mogła składać zamówienia na amunicję i broń Carl-Gustaf. Obejmuje to wiele typów amunicji, a wśród nich zupełnie nowy programowalny nabój wysokowybuchowy – HE 448.

HE 448 o działaniu odłamkowo-burzącym ma zwiększyć efektywność i skuteczność ognia dział bezodrzutowych. Obecny w tej amunicji elektromechaniczny zapalnik HE 448 pozwala na zaprogramowanie amunicji w dwóch trybach – detonacji w momencie kontaktu z celem lub tak zwanym “air-burst”, czyli zwykle nad przeciwnikiem za osłoną.

Nowa amunicja jest jednocześnie lżejsza (2,7 kg w porównaniu do 3,2 kg) od dotychczas używanej odłamkowo-burzącej HE 441, dzięki czemu osiąga większą prędkość wylotową, co polepsza celność i zasięg z 1300 do 1500 metrów. Poza tym HE 448 są wypełnione większą liczbą odłamków, bo nie 800 stalowych kulek, a aż 4000 wolframowych odłamków w kształcie cylindra.