Mogą zalać cel pociskami. Potężne niszczyciele Chin Typ-52D powstają w zastraszającym tempie

Stoczniowy przemysł Chin nie przestaje zaskakiwać. Jego produkcyjność jest na tak zaawansowanym poziomie, że w jednym tylko momencie w jednej lokalizacji powstają nie dwa, nie trzy, a aż pięć zaawansowanych okrętów w różnych stadiach ukończenia. Poniżej możecie zobaczyć zdjęcie, które ukazuje, jak powstają potężne niszczyciele Chin Typ-52D .

Pięć okrętów w stoczni. Tak powstają potężne niszczyciele Chin Typ-52D

Na Weibo pojawiło się zdjęcie, które pokazuje, jak powstają potężne niszczyciele Chin Typ-52D w stoczni Dalian. Znajduje się tam aż pięć kadłubów w różnych stadiach ukończenia, co w sumie nie dziwi, bo ta stocznia jest jedną z dwóch chińskich stoczni, które odpowiadają za konstruowanie dużych nawodnych okrętów bojowych. Taka produkcja tłumaczy, dlatego tylko w 2019 roku chiński przemysł stoczniowy zwodował rekordową liczbę 10 niszczycieli, a przed rokiem 8 kolejnych.

Na ten moment wiadomo, że marynarka Chin ma dostęp do 25 niszczycieli tego typu (trzynaście 052D i dwanaście 052DL, czyli nowszego wariantu z większym kadłubem). Do tego zbiorku dołączy pięć budowanych w Dalian oraz jeszcze jeden budowany w Jiangnan Changxing Shipbuilding and Heavy Industry Corporation. Nie wiadomo jednocześnie, jak długo potrwają jeszcze prace nad tymi okrętami i jak obecnie prezentuje się tempo prac nad nimi.

Te nowoczesne chińskie niszczyciele o 7500 tonach wyporności i z 280-osobową załogą dysponują pokaźnym arsenałem, bo 24-komorową wyrzutnią pocisków woda-powietrze HQ-10 i aż 64-komorową VLS. Ta druga odgrywa tutaj największą rolę, jako że jest to uniwersalna wyrzutnia pionowa zdolna do odpalania pocisków przeciwlotniczych (HHQ-9), przeciwokrętowych (YJ-18) i rakietotorped do zwalczania okrętów podwodnych (CY-5).

W ogólnym rozrachunku Typ 052D jest oparty na swoim poprzedniku, czyli Typ 052C DDG i najpewniej posiada ten sam kadłub, ale oczywiście ze stosownymi ulepszeniami w projekcie. Mowa o konstrukcji, sensorach oraz samego uzbrojenia, czego połączenie sprawia, że Typ 052D ma odpowiadać amerykańskim niszczycielom AEGIS.