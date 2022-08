NASA będzie dysponowała nowym procesorem. Jego wydajność zapowiada się niewyobrażalnie

Komputery potrzebne do realizacji lotów kosmicznych już teraz są niezwykle zaawansowane, ale podstawę tych nadchodzących ma stanowić coś znacznie potężniejszego.

NASA rozpoczęła bowiem współpracę z firmą Microchip Technology, która ma zaowocować powstaniem niezwykle wydajnego procesora umożliwiającego wykonywanie obliczeń na potrzeby lotów kosmicznych. W efekcie możliwy będzie co najmniej 100-krotny wzrost wydajności obliczeniowej względem tego, co osiąga się obecnie.

Ten najnowocześniejszy procesor do lotów kosmicznych będzie miał ogromny wpływ na nasze przyszłe misje kosmiczne, a nawet technologie na Ziemi. Nasz wysiłek wzmocni istniejące możliwości statków kosmicznych i zapewni nowe, a ostatecznie może być wykorzystany przez praktycznie każdą przyszłą misję kosmiczną, umożliwiając korzystanie z bardziej wydajnych obliczeń. Niki Werkheiser, NASA

W praktyce oznacza to możliwość użycia na przykład w czasie lotów na Księżyc bądź Marsa. Procesor ma trafić do użytku w ciągu trzech lat, dlatego przyjdzie nam jeszcze nieco poczekać na zapoznanie się z efektami jego wprowadzenia. Już teraz mówi się o opcji skalowania mocy obliczeniowej w zależności od potrzeb misji. Konstrukcja ma być również bardziej niezawodna i odporna na błędy.

Procesor projektowany na rzecz NASA ma być co najmniej 100-krotnie wydajniejszy od obecnie stosowanych

Jak wyjaśnia przedstawiciel Microchip, Babak Samimi, opracowywana technologia zapewni kompleksową obsługę sieci Ethernet, zaawansowane przetwarzanie sztucznej inteligencji/uczenia maszynowego oraz wsparcie łączności. Jednocześnie możliwe będzie osiągnięcie bezprecedensowego wzrostu wydajności, odporności na błędy i niskiego zużycia energii.

W grę wchodzi nawet wykorzystanie opisywanego procesora na potrzeby innych misji, wliczając w to przedsięwzięcia skupione na eksploracji całego Układu Słonecznego, a nie tylko Księżyca i Czerwonej Planety. Jeśli natomiast chodzi o sposoby wykorzystania na Ziemi, to zalicza się do nich wspieranie automatyki przemysłowej, edge computingu, transmisji danych przez Ethernet, sztucznej inteligencji czy też tzw. internetu rzeczy. (Internet of Things).