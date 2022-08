Promocja na przedłużony weekend od T-Mobile. Atrakcyjne rabaty na urządzenia Xiaomi

W ramach cyklu promocji pod nazwą “Dobrze, że jesteś” na najbliższy, nieco wydłużony czas relaksu, T-Mobile proponuje atrakcyjne rabaty na urządzenia Xiaomi sięgające nawet 40%. Asortyment urządzeń objętych promocją jest dość szeroki, więc niezależnie od zasobności portfela każdy powinien znaleźć coś dla siebie.

Ultraszybka ładowarka, powerbank, tablet, czy elektryczna szczoteczka do zębów to tylko niektóre z produktów objętych weekendową promocją T-Mobile. Na liście widnieje również telewizor, odkurzacz, soundbar czy słuchawki. Aby odebrać kod rabatowy, wystarczy między 12 a 16 sierpnia zalogować się do aplikacji „Mój T-Mobile”.

W ramach weekendowej akcji T-Mobile o nazwie “Dobrze, że jesteś” w miniony weekend można było kupić produkty marki Philips ze zniżką sięgającą 35%. Wiemy już, że w najbliższym czasie operator szykuje dla klientów pakiety internetu w prezencie, zniżki na smartfony, a także dostęp do filmów i serial

Na szczęście T-Mobile daje nam nieco więcej czasu, aby skorzystać ze zniżki w obecnej promocji Xiaomi. Zakupu w obniżonej cenie można dokonać do niedzieli 21 sierpnia

Zakupów w ramach promocji T-Mobile na produkty Xiaomi można dokonać zarówno online, udając się pod link sklepu Mi-Store.pl albo odwiedzić jeden ze stacjonarnych salonów producenta. W tym drugim wariancie (wizyta w sklepie) kod zniżkowy wystarczy podać sprzedawcy podczas zakupu urządzenia.

Do skorzystania z oferty promocyjnej na tańsze produkty Xiaomi uprawnieni są posiadacze abonamentu w T-Mobile (T, T DATA, Rodzina), a także użytkownicy oferty na kartę (GO!, Frii) oraz mix (Frii Mix). Najtańszy produkt po rabacie (Xiaomi Mi Casual Daypack) kosztuje zaledwie 29 zł, a najdroższy (Xiaomi Mi Vacuum Cleaner G11) 1199 zł.

Jak czytamy w komunikacie prasowym T-Mobile: I domatorów, i ludzi żyjących w wiecznym biegu łączy jedno – technologia, która ułatwia im życie.