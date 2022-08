Putin podpisał dokument. Wielkie zmiany w rosyjskim wojsku od początku 2023 roku

25 sierpnia bieżącego roku prezydent Rosji, Władimir Putin, podpisał nowy dokument (Ukaz nr 575), który został opublikowany tego samego dnia. Wskazuje on jasno na zmiany, jakie wejdą w życie w nowym roku — od 1 stycznia 2023 armia Putina urośnie o pokaźną liczbę etatów na czas pokoju.

Rosja planuje jeszcze większe wydatki na wojsko. Liczba etatów znacznie wzrośnie

Od 1 stycznia 2018 roku Rosyjskie Siły Zbrojne angażowały 1903051 zatrudnionych, z czego 1013628 stanowisk było przeznaczonych dla żołnierzy, a 889130 dla cywilów. W 2023 roku ulegnie to znaczącemu wzrostowi w tym pierwszym przypadku, bo łączy stan etatowy sięgnie 2039758 stanowisk, z czego 1150628 dla żołnierzy i tyle samo co wcześniej dla cywilów. Jest to jednoznaczny krok ku zwiększeniu liczby żołnierzy. Mowa o liczbach na czas pokoju.

Teraz Rosyjskie Ministerstwo Obrony ma cztery miesiące na wypełnienie prezydenckiego ukazu. Oznacza to, że urzędnicy muszą zadbać o zapewnienie 1150628 stanowisk dla żołnierzy “byleby na papierze”, co sprowadzi się głównie do opracowania etatów dla nowo utworzonych jednostek. Te trzeba następnie jakoś obsadzić… co może być problemem.

Przed lutym bieżącego roku szacowano liczebność rosyjskiej armii na ponad 900, ale poniżej 1 mln żołnierzy. Ta liczba została ograniczona o przynajmniej kilkadziesiąt tysięcy z oczywistych względów, co oznacza, że Rosja może poszukiwać teraz do wojska przynajmniej ~200000 świeżej krwi. Dokona tego zapewne za sprawą terminowych kontraktów, bo akademie wojskowe trwają długo, a ogólny pobór wojskowy jest przeżarty przez korupcję. Chyba że Rosja pójdzie o krok dalej i np. wydłuży zasadniczą służbę wojskową z 12 miesięcy.