Rendery Motoroli edge 30 Fusion potwierdzają poprzednie przypuszczenia — nie będzie to całkowicie nowy model

Motorola X30 Pro ma zadebiutować poza Chinami jako edge 30 Ultra, zasilając flagową serię edge 30. Od dłuższego czasu mówiło sie też, że pojawi się jeszcze jeden model z tej rodziny — edge 30 Fusion. Dziś dowiedzieliśmy się na jego temat nieco więcej.

Zaledwie kilka dni temu Motorola zaprezentowała kilka nowych smartfonów. Uwaga wszystkich skupiła się oczywiście na X30 Pro z 200-megapikselowym aparatem i składanej razr 2022, jednak oprócz nich pojawił się jeszcze jeden model – S30 Pro. Wygląda na to, że tak samo jak X30 Pro, i ten wejdzie na globalny rynek pod zmienioną nazwą.

Do sieci trafiły rendery Motoroli edge 30 Fusion. Co ujawniają?

Znany leakster Evan Blass dostarczył nam porcję renderów, które przedstawiają nadchodzącą Motorolę edge 30 Fusion ukrywającą się pod nazwą kodową „Tundra”. Na grafikach widzimy zakrzywiony ekran z okrągłym otworem na aparat, lekko zaokrąglone rogi, a także charakterystyczną wyspę aparatów z 50-megapikselowym czujnikiem głównym. Jeśli chodzi o sam wygląd, urządzenie prezentuje się bardzo elegancko. Jednak jeśli śledzicie na bieżąco nowości Motoroli, to możecie zauważyć w nim podobieństwo do ogłoszonego niedawno modelu – chodzi o S30 Pro.

Nie jest to przypadek, bo wszystko wskazuje, że będzie to ten sam smartfon tylko ze zmienioną nazwą, tak samo, jak będzie to miało miejsce w przypadku X30 Pro. Wydaje się, że wygląd nie ulegnie zmianie w globalnym wariancie i spodziewamy się, że stanie się tak samo z jego specyfikacją.

Geekbench potwierdził nam ostatnio obecność Snapdragona 888+ na pokładzie edge 30 Fusion, jest to więc ten sam układ, który napędza S30 Pro. Jeśli faktycznie pozostała specyfikacja nie ulegnie zmianie, urządzenie zostanie wyposażone w 6,67-calowy wyświetlacz AMOLED FHD+ z częstotliwością odświeżania 90 Hz. Wspomniany chipset będzie wspierany przez 8 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej, natomiast bateria będzie miała pojemność 4270 mAh i obsłuży szybkie ładowanie z mocą 68 W.

Wspomniany wyżej 50-megapikselowy aparat będzie wzbogacony funkcją OIS. Obok niego znajdzie się 13-megapikselowy obiektyw ultraszerokokątny i czujnik głębi 2 Mpix. Z przodu Motorola postawi na 32-megapikselowy aparat do selfie.